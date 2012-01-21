80 درصد از جمعیت شهری زنجان از گاز برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید عسگریان ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود:177 هزار و 654 مشترک خانگی، 11 هزار و 926 مشترک تجاری، 572 مشترک صنعتی مشترک گاز در استان هستند.

وی با اشاره به اینکه 939 روستا در استان وجود دارد، اظهار داشت: از این تعداد 115 روستا از نعمت گاز برخوردار بوده و در 118 روستا گازرسانی در حال اجراست که 30 در صد از خانوارهای روستایی از نعمت گاز برخوردار هستند.

سرپرست شرکت گاز زنجان افزود: در مجموع معادل 71,7درصد از جمعیت شهری و روستایی از نعمت گاز برخوردار هستند.

عسگریان تاکید کرد: در استان 11 شهرک صنعتی وجود دارد که از این تعداد 10 شهرک صنعتی از نعمت گاز برخوردار بوده و یک شهرک صنعتی هم در حال گاز رسانی است.

وی گفت : 32 جایگاه CNg در استان گاز دارند و پنج جایگاه دیگر در حال اجراست و دو مجتمع گلخانه ای هم گاز دار هستند.

سرپرست شرکت گاز زنجان گاز رسانی به شهرهای گرماب ، زرین رود را از مصوبات دورسوم سوم یاد کرد و افزود: در این دور سفر برای 246 روستا تحت پوشش گاز بوده و 239 روستا در حال اجراست.

عسگریان تاکید کرد: قبل از دولت نهم شش شهرو 19 روستا از نعمت گاز برخوردار بودند که بعد از دولت نهم هشت شهر و به 96 روستا رسیده است.

سرپرست شرگت گاز زنجان از افتتاح 114 پروژه گاز رسانی در ایام الله دهه فجر خبر داد و گفت: اعتبار پیش بینی شده بر این پروژه ها 24 میلیارد و 758 میلیون و 800 هزار ریال است که با این پروژه ها پنج هزار و227 روستا را تحت پوشش گاز قرار خواهند گرفت که درصد برخورداری روستاها از 30 درصد به 36 درصد افزایش خواهد یافت.

عسگریان افزود: در 21 روستا عملیات گاز رسانی آغاز خواهد شد و دو هزار و 54 خانوار روستایی با اجرای این پروژه ها از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

وی گفت: همزمان با طرح بزرگ مسکن مهرسه هزار و 820 واحد مسکونی مهر گاز رسانی انجام خواهد شد و در حال حاضر فاز یک، دو و شهرک ثمین مسکن مهر از نعمت گاز برخوارد هستند.

سرپرست شرکت گاز زنجان گفت:بعد از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها 5,7 درصد صرفه جویی در گاز خانگی بوده و در بخش صنایع 20 درصد افزایش داشته است.

عسگریان در ادامه افزود: با مثبت ارزیابی کردن خدمات دولت نهم و دهم در بخش گازرسانی،تا سال 84، یک‌هزار و 353 کیلومتر شبکه توزیع و لوله‌گذاری گاز بود که این میزان در دولت نهم و دهم با رشد 140 درصدی به یک‌هزار و 894 کیلومتر شبکه‌گذاری رسیده است.

وی گفت : در نصب انشعاب نیز با رشد 51 درصدی، 38 هزار انشعاب نصب شده است و در پذیرش اشتراک نیز بالغ بر 105 هزار اشتراک تا سال 84 بود که طی شش سال گذشته با رشد 75 درصدی در این بخش، 79 هزار و 495 اشتراک صورت گرفته است.

سرپرست شرکت گاز زنجان با اشاره به تغییرات میزان مصرف مشترکان پس از هدفمندسازی یارانه‌ها، گفت: با وجود اینکه تعداد مشترکان بعد از هدفمندسازی یارانه‌ها تاکنون افزایش داشته، گفت: در مصرف خانگی پنج هزار و 107 درصد صرفه‌جویی و در صنایع 20 درصد افزایش را داشته و خانگی 5,7 درصد کاهش داشته است.

عسگریان به فعالیت فرهنگی صورت گرفته توسط این شرکت در راستای نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه گاز، اشاره کرد و افزود: آموزش همیار گاز در مساجد و مدارس، توزیع 100هزار اقلام فرهنگی، پخش تیزر رادیویی به مدت 25 هزار و 655 ثانیه، پخش 853 مورد زیرنویس از شبکه استان است.

وی با تأکید بر اینکه دمای رفاه بین 18 تا 21 درجه است، یاد آور شد: با رعایت این دما در منازل و ادارات می‌توان به میزان قابل توجهی در مصرف گاز صرفه‌جویی کرد.

سرپرست شرکت گاز زنجان بر لزوم توجه به رعایت مسائل ایمنی در مصرف گاز اشاره کرد گفت: از سال 88 همه مشترکان شهری با پرداخت 500 ریال در ماه و روستاییان با پرداخت 250 ریال حق بیمه که پرداخت آن از طریق قبض گاز صورت می‌گیرد، می‌توانند از خدمات بیمه‌ای این بخش استفاده کنند.

عسگریان با اشاره به آمار تلفات گازگرفتگی در استان افزود: سال 88 تعداد 13 نفر در اثر حادثه گاز گرفتگی فوت شدند که این میزان در سال 89، تعداد 9 نفر و در سال‌جاری چهار بوده که روند نزولی این آمار، رشد آگاهی مردم در راستای استفاده از این نعمت خدادادی را نشان می‌دهد.