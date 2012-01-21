قرارداد 20 واحد صنعتی راکد در شهرکهای صنعتی مازندران فسخ شد

عباس علی وفایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به کمبود سرانه زمین صنعتی در استان، بازپس گیری زمین های صنعتی راکد و غیرفعال مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی مازندران با پیگیری های مستمر و همکاری و همآهنگی با مراجع قضایی، از اولویت های ویژه شرکت شهرکهای صنعتی است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: دولت به منظورحمایت از بخش صنعت، برای سرمایه گذارانی که از تاریخ عقد قرارداد بمدت یکسال، واحد صنعتی خود را به مرحله بهره برداری برسانند، مشوقهای ویژه ای را در نظر گرفته که از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اعمال خواهد شد.

وی افزود: پرونده آن دسته از متقاضیانی که در سالهای گذشته در شهرکها و نواحی صنعتی استان زمین دریافت کرده اما پس از گذشت تاریخ تعهد ساخت در دفترچه قرارداد و دریافت چند مرحله اخطار و اعطای مهلت از سوی این شرکت، نسبت به عملیات ساخت آن اقدامی نکردند در اسرع وقت به هیئت داوری حل اختلاف شرکت شهرکهای صنعتی ارسال و نسبت به فسخ قطعی قرارداد این گونه واحدها اقدام خواهد شد.

وفایی نژاد تصریح کرد: در 9 ماهه نخست امسال، تعداد 31 پرونده مربوط به واحدهای راکد و غیرفعال مطرح شد که پرونده تعداد 20 واحد منجر به فسخ قرارداد قطعی شده و تعداد شش واحد با اخذ تعهد محضری در اجرای طرح زمان بندی واقع شد و پرونده تعداد پنج واحد با تعیین وقت در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهارداشت: این تعداد از زمین های صنعتی راکد که قرارداد آنها منجر به فسخ قطعی شده در شهرکهای صنعتی جویبار، ساری، شهدای محمودآباد، آمل و بندپی قرار دارند.

وفایی نژاد تاکید کرد: سرمایه گذاران با هدف ایجاد سرمایه گذاری، راه اندازی تولید و انگیزه افزایش اشتغال و شکوفایی بازار برای دریافت زمین به شرکت شهرکهای صنعتی مراجعه تا بتوانیم عقب ماندگیهای صنعت مازندران را به سرعت جبران کنیم.