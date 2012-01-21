برف به زمین اراک نرسید/ خاطرات زمستان های پر برف بخیر

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف در شهرهای کمیجان و زرندیه، خاطرات زمستان های پر برف، سرد ویخبندان را در اذهان اراکی ها زنده کرد و شاید بر مردمان شهرهایی که با بارش برف روبرو بودند غبطه خوردند.
استان مرکزی استانی کوهستانی در مرکز کشور است که بیش از همه اراک، شازند، هندودر، وکمیجان دارای زمستان های سرد و طولانی هستند و سایر شهرهای استان مانند ساوه و زرندیه جزو شهرهای گرم استان هستند، اما جالب است که در زرندیه برف آمد و زمین اراک همچنان خشک است.
البته صبح امروز بخشی از ارتفاعات اراک برفی شد و شمال این شهر در حد یک لایه نازک برف را سلام کردند.
امید مردم به بارش جانانه برف
اکنون با کاهش دمای هوای اراک، مردم امید دارند این کاهش فشار به بارش برف منتهی شود.
کارشناس هواشناسی استان مرکزی کاهش دمای استان را به دلیل ورود جبهه پرفشاری دانست که از سیبری حرکت کرده است و تا پایان هفته جاری نیز در استان می ماند.
حمید قاسمی با بیان اینکه، در24 ساعت آینده بارش پراکنده برف در استان وجود خواهد داشت افزود: در این مدت، شهرستان شازند با کمینه 15 درجه سانتیگراد زیر صفر و بیشینه دو درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین و شهرستان ساوه با بیشینه 9 درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه دو درجه سانتیگراد زیر صفر گرمترین شهر این استان بود.
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