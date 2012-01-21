دبیرخانه جشنواره سرود روستایی رضوی در هرمزگان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد پهلوانی بعدازظهر شنبه در دومین نشست هماهنگی کمیته مساجد ستاد دهه فجر هرمزگان در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ضمن تشریح برنامه های این کمیته گفت: همزمان با سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، دبیرخانه دائمی و سایت جشنواره سراسری سرود روستایی رضوی در کانون فرهنگی هنری امام المنتظر روستای کردر شهرستان میناب راه اندازی می شود.

حجت الاسلام پهلوانی اظهار داشت: برگزاری همایش بیداری اسلامی ویژه ائمه جماعات و مدیران کانون های مساجد شعیه و اهل سنت شهرستان قشم و همایش منتظر آسمانی ویژه سالروز آغاز امامت ولی عصر(عج) با حضور آیت الله حسین مومنی در بندرعباس از شاخص ترین برنامه های این دهه است.

وی افزود: اختصاص 400 میلیون ریال سرانه به کانون های فرهنگی هنری مساجد استان برای اجرای برنامه های دهه مبارکه فجر، افتتاح 132 باب کانون فرهنگی هنری در سراسر هرمزگان و اعطای مجوز تاسیس 70 کانون در مساجد فاقد پایگاه فرهنگی از دیگر برنامه هاست.

حجت الاسلام پهلوانی توزیع 10 دستگاه بلوتوث بین کانون های مساجد، افتتاح ساختمان کانون فرهنگی هنری علمدار بخش فین، افتتاح شش خانه فرهنگ دیجیتال در کانون های مساجد، توزیع قرآن بین مساجد مجری طرح تلاوت نور و گردهمایی رابطین طرح فرهنگی تربیتی چهره به چهره را از دیگر برنامه های کمیته مساجد ستاد دهه فجر استان برشمرد.

وی ادامه داد: نصب بیش از 250 بنر حاوی اشعار انقلابی در سطح شهر بندرعباس، توزیع 33 بسته تجهیزاتی بین کانونهای فرهنگی هنری جدیدالتاسیس و تشکیل ستاد خبری کمیته مساجد ستاد دهه فجر در نمایندگی خبرگزاری شبستان ازجمله ویژه برنامه های این دهه است.