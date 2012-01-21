قاتل مادربزرگ به قصاص محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا متهم است مرداد ماه سال گذشته مادربزرگش را با ضربه های کارد به قتل رسانده است.

او در جلسه محاکمه اش که صبح امروز در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی نوراله عزیز محمدی و حضور چهار قاضی مستشار برگزار شد در دفاع از خود گفت: من به دختر جوانی علاقمند شده بودم و می‌خواستم با او ازدواج کنم. روز جنایت نزد مادربزرگم رفتم و از او خواستم به خواستگاری دختر جوان برود اما او مخالفت کرد و گفت: این دختر به درد تو نمی‌خورد. در ادامه بین ما درگیری به وجود آمد که در یک لحظه مادربزرگم را به سمت در کمد هول دادم. او نقش بر زمین شد و شروع به داد و فریاد کرد. دیگر هیچ کنترلی بر رفتارم نداشتم به همین خاطر به آشپزخانه رفته و یک چاقو را از آنجا برداشته و چندین ضربه به بدن مادربزرگم زدم سپس نیز به خاطر ترس از آنجا فرار کردم.

پس از دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه وارد شور شده و متهم را به اتهام قتل مادربزرگش به قصاص نفس –اعدام- محکوم کردند.حمیدرضا همچنین به اتهام سرقت مقرون به آزار از مقتول به سه سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد.

حکم مجازات متهم قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است.