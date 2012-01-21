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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۴۹

بای:

چهار هزار مورد کلرسنجی در شبکه آب آزادشهر انجام شد

چهار هزار مورد کلرسنجی در شبکه آب آزادشهر انجام شد

آزادشهر - خبرگزاری مهر: مدیر آبفا آزادشهر از کلرسنجی 4 هزار و 289 مورد از شبکه های آب شرب شهرستان در سالجاری خبر داد.

فرامرز بای در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین سال جاری سه هزار و 4 متر از شبکه آب شرب شهر اصلاح و توسعه یافت که از این مقدار هزار و 596 متر شهر آزادشهر، هزار و 38 متر مربوط به شهر نگین شهر و 370 متر مربوط به شهر نوده خاندوز است.

وی، واگذاری و فروش 550 فقره انشعاب آب ، تعویض 192فقره کنتور خراب ،شستشوی و گندزدایی 4 حلقه چاه را از مهمترین اقدامات این امور بر شمرد.

بای، کلر سنجی 4 هزار و 289 مورد از شبکه های آب شرب، جابجایی و بالا آوردن 54 فقره کنتور، تبدیل 6 مورد انشعاب غیر مجاز به مجاز را از دیگر فعالیتهای این امور بیان کرد.

وی ادامه داد: رفع سه هزار و 82 مورد اتفاقات شبکه و انشعابات ، 143 مورد آزمایشات باکتریولوژی، اصلاح و توسعه 2هزارو 433  متر خطوط انتقال از اقدامات در این مدت بوده است.

کد مطلب 1514938

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