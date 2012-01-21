ترکیب تیم مازندران برای شرکت در رقابتهای پینگ پنگ جوانان کشور مشخص شد

عباس زعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این رقابتها که در بخش مردان برگزار می شود، پوریا عمرانی، مهدی

رسول پور، نعیم نوبخت، نریمان ترویجی و احمد مختار رضایی‌ برای کسب عنوان قهرمانی با حریفان رقابت خواهند کرد.

وی افزود: در این رقابتها که از روز شنبه به مدت دو روز در قزوین برگزار می شود، نورعلی رزاق وظیفه سرپرستی تیم مازندران را برعهده خواهد داشت.

رئیس هیئت تنیس روی میز مازندران گفت: ‌محبوبه عمرانی برای حضور در رقابتهای انتخابی تیم ملی بزرگسالان از امروز به مدت 5 روز راهی تهران، محل برگزاری این رقابتهای انتخابی شد.

زعفری ادامه داد: عمرانی در صورت قرار گرفتن در ترکیب تیم ملی، عازم رقابتهای جهانی آلمان خواهد شد.

وی گفت: تنیس روی میز مردان مازندران جایگاه شایسته و مطلوب در ورزش ایران و آسیا دارد که تلاش می کنیم این موفقیتها را در وزش بانوان توسعه دهیم.

زغفری ادامه داد: رشد و توسعه زیرساختهای این ورزش و احداث مکانهای تخصصی برای علاقمندان این رشته در دستور کار هیئت تنیس روی میز مازندران قرار دارد.