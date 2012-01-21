134 شرکت خدمات فنی و مهندسی در گلستان مجوز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، نیما بیرودیان بعد از ظهر شنبه در بازدید از مرکز کسب و کار آق قلا افزود: این واحدها به دلیل نداشتن موقعیت ارتباطی مناسب با سرمایه‎گذاران صنعتی و واحدهای صنعتی، استان گلستان هنوز به رشد مناسب و شایسته خود نرسیده است.

وی عنوان کرد: مرکز کسب و کار آق قلا به منظور دستیابی به سطوح بالای رقابت‎پذیری با بازارهای جهانی به ارائه مشاوره در زمینه سرمایه‎گذاری، سیستم‎های کیفیتی، تبلیغات، بازاریابی، بیمه و‌... می‎پردازد.

بیرودیان گفت: این مرکز با هدف ارتقا و بهینه‎سازی بنگاه‎های صنعتی و بهبود توان رقابتی آنها در بازارهای ملی و بین‎المللی، و بکارگیری صحیح توان خدمات فنی و مهندسی در حل مشکلات آنها فعالیت می‎کند.

وی اضافه کرد : این مرکز با مساحتی حدود 4 هزار متر مربع در چهار طبقه، قابلیت استقرار حداقل 25 شرکت خدمات فنی و مهندسی با برخورداری از امکانات نمایشگاهی، سایت کامپیوتر، سالن آمفی تئاتر و جلسات، کتابخانه را دارا است.



هم اکنون تعداد شهرکهای صنعتی استان 13 شهرک صنعتی به مساحت یک هزار و 357 هکتار و تعداد نواحی صنعتی استان گلستان 9 ناحیه صنعتی با مساحت 170 هکتار است.