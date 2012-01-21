134 شرکت خدمات فنی و مهندسی در گلستان مجوز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، نیما بیرودیان بعد از ظهر شنبه در بازدید از مرکز کسب و کار آق قلا افزود: این واحدها به دلیل نداشتن موقعیت ارتباطی مناسب با سرمایهگذاران صنعتی و واحدهای صنعتی، استان گلستان هنوز به رشد مناسب و شایسته خود نرسیده است.
وی عنوان کرد: مرکز کسب و کار آق قلا به منظور دستیابی به سطوح بالای رقابتپذیری با بازارهای جهانی به ارائه مشاوره در زمینه سرمایهگذاری، سیستمهای کیفیتی، تبلیغات، بازاریابی، بیمه و... میپردازد.
بیرودیان گفت: این مرکز با هدف ارتقا و بهینهسازی بنگاههای صنعتی و بهبود توان رقابتی آنها در بازارهای ملی و بینالمللی، و بکارگیری صحیح توان خدمات فنی و مهندسی در حل مشکلات آنها فعالیت میکند.
هم اکنون تعداد شهرکهای صنعتی استان 13 شهرک صنعتی به مساحت یک هزار و 357 هکتار و تعداد نواحی صنعتی استان گلستان 9 ناحیه صنعتی با مساحت 170 هکتار است.
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