به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی در هفتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی با گرامیداشت یاد تمام اساتید فقید این رشته گفت: جریان شتابان رشد علمی در کشورمان، دشمن را تا آنجا هراسان کرده است که نهادهای به ظاهر بیطرف علمی نیز از این جریان توفنده ابراز نگرانی کردهاند ولی بعد از همین ترور بیش از سیصد نفر از دانشجویان ممتاز دانشگاه شریف درخواست تغییر رشته به علوم هستهای دادهاند.
عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران افزود: این منابع در نتیجه بررسیهای خود اعلام کردهاند که با وجود بر افروخته شدن سه جنگ در سه دهه اخیر در منطقه خاورمیانه ایران تنها کشوری بود که علیرغم درگیری در این جنگها توانست خود را بازسازی کند.
نهضت نرم افزاری منبعث از تحلیل عمیق رهبر معظم انقلاب از شرایط جهانی است
وی گفت: نهضت نرم افزاری و تولید علم منبعث از تحلیل عمیق رهبر معظم انقلاب از شرایط جهانی است و ایشان با مدیریت داهیانه خود نگرانی بعضی از ناظران را در مورد ناتوانی جهان اسلام و مسلمین در ورود به عرصه تولید علم در آستانه هزاره سوم را بر طرف کردند.
رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد: بعد از آنکه با سرمایهگذاری و تلاشهای جامعه علمی کشور، ما به آن نقطهای رسیدیم که بتوانیم برای آینده حرکت علمی و تکنولوژی برنامهریزی درازمدت کنیم؛ رهبر معظم انقلاب تدوین و تصویب نقشه جامع علمی کشور را به شورای عالی انقلاب فرهنگی محول فرمودند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: اگر نهادی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی در بدنه نظام برای مدیریت و نظارت کلان علم و فرهنگ تعبیه نمیشد، معلوم نبود که آیا ما بتوانیم به این موفقیتهای علمی دست پیدا کنیم.
دکتر مخبر دزفولی گفت: ذیل نقشه جامع علمی کشور اسناد مهمی مانند سند نانو، زیست فناوری و... تدوین شده یا در حال تدوین است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: در نقشه جامع علمی کشور، تجاریسازی جریان علم و فناوری برای تولید ثروت هدفگیری شده و طبق این سند، 3 درصد بازار جهانی را هدفگیری کردهایم و تمامی اسناد حوزه علم با این رویکرد تدوین شده و میشوند.
عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران با اشاره به توان کشورمان در صادرات داروهای گیاهی افزود: کشورمان با تنوع پوشش گیاهان دارویی منحصر به فرد، نباید مانند نفت این گیاهان را به بهایی اندک به خارجیان بفروشد و سپس دیگران با فرآوری این گیاهان و تبدیل آن به داروهای مورد نیاز ما با ارزش افزوده چند برابر این داروها را به خود ما بفروشند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در زمینه طب سنتی ظرفیتهای مغفولی داشتیم که با تلاشهای استاد دکتر تاجبخش در زمینه بهروزرسانی متونی مانند؛ الاغراض جرجانی و ذخیره خوارزمشاهی کار بزرگی انجام شده که باید ادامه پیدا کند.
رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد: در سند نقشه جامع علمی کشور دامپزشکی ذیل عنوان علوم زیستی و سلامت طبقه بندی شده و من از فعالان در این حوزه میخواهم که با توجه به هدفگذاریهای نقشه جامع تلاش خود را افزایش دهند.
دکتر مخبر دزفولی افزود: گردش مالی صنعت طیور در کشور سالانه حدود 6 میلیارد دلار است و این ارزش افزوده قابل توجه، باید در راستای تامین امنیت غذایی کشور به کار گرفته شود.
چهره ماندگار دامپزشکی کشور ادامه داد: امنیت غذایی بهعنوان یکی از چالشهای حال و آینده جامعه بشری تنها با توجه به صنعت مواد غذایی که دامپزشکی در آن نقش اساسی دارد، مقدور خواهد بود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هیچ محدودیتی برای تامین اعتبار پژوهش های کاربردی متصور نیستیم و همانگونه که معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اشاره کردند، معاونت مزبور آماده کمک مالی برای تجهیز آزمایشگاههای دامپزشکی است.
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