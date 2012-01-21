کاهش زمان عبور از مرز عراق برای تردد کالا و مسافران ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار افندی زاده در دیدار با هیئت عراقی به سرپرستی "بنکین ریکانی هدرش" معان فنی وزارت حمل ونقل عراق، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران علاقه‌مند به گسترش روابط اقتصادی و حمل ونقلی با کشورهای همسایه است.

رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای یادآور شد: حمل ونقل جاده‌ای بین دو کشور از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و در حال حاضر زیرساخت‌های این موضوع در دو کشور وجود دارد و باید ارتقا پیدا کند.

وی افزود: اجازه تردد به کامیون‌های ایرانی در عراق از موضوعات مهم است که در حال حاضر ایران به صورت یک طرفه آن را انجام می‌دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی، تاکید کرد: امروزه در سراسر جهان برای سرعت در تردد؛ تخلیه و بارگیری در مرزها صورت نمی گیرد وعبور بار و مسافر در کوتاه ترین زمان ممکن از مرز عراق خواسته ایران است.

رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای اظهار داشت: ایران برای توسعه زیرساخت‌های حمل ونقل در سال‌های گذشته پروژه‌های مهمی را اجرا کرده است و برای ساخت آزادراه‌ها و بزرگراه‌های منتهی به غرب کشور به ویژه عراق برنامه‌های مهمی را پیش رو دارد.

وی افزود: توسعه پایانه‌های مرزی از موارد مهم مورد توجه است و آمادگی داریم برای تسهیل تردد از پایانه‌های مرزی و عبور در کوتاه‌ترین زمان ممکن مسایل دو طرف را مورد بررسی قراردهیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سهم ترانزیت در تجارت جهانی، بیان داشت: یکی از مسیرهای مهم کریدور شرق به غرب، مسیر ایران-عراق- سوریه است که کشورهای آسیایی از این طریق به اروپا متصل می شود که در اجلاس مشارک ایران و سوریه بر این مساله تاکید شد.

وی پیشنهاد داد: ایران و سوریه علاقه‌مند به ترانزیت از مسیر عراق هستند و پیشنهاد می‌کنیم اجلاس سه جانبه بین سه کشور برگزار شود زیرا که زیرساخت‌ها در سه کشور وجود دارد و باید ارتقا یابد و این قسمتی از مسیر راه ابریشم است.

رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای، اظهار داشت: ایران آمادگی کامل برای امضای تفاهم‌نامه بین ایران وعراق برای عبور کالا و مسافر دارد و امیدواریم امضای موافقتنامه آغازی برای توسعه همکاریها و گسترش مبادلات تجاری شود.

همچنین در این دیدار بنکین ریکانی هدرش معان فنی وزارت حمل ونقل عراق و سرپرست هیات عراقی تصریح کرد: حضور هیات‌عالی رتبه عراقی در ایران نشان از تلاش و علاقه‌مندی برای گسترش روابط دارد.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته عراق مشکلات زیادی را پشت سرگذاشته است و امیدواریم مسائل حل شود و دو کشور ایران و عراق برای گسترش همکاریها اشتراک‌های متعددی دارند که ایجاد تسهیلات لازم موجب از بین بردن عوامل جدایی و اختلاف است.

ریکانی هدرش معان فنی وزارت حمل ونقل عراق گفت: امیدوارم و یقین دارم که سیاستهای ایران موجب آسودگی عراق خواهد بود و آمادگی داریم که مسائل حمل ونقلی دو کشور را بررسی کنیم.

وی در پایان اظهار کرد: تامین امنیت بار و مسافر و بازرسی کالاهای ورودی به عراق از دغدغه‌های عراق است که باید برای ایجاد تسهیلات در مورد آن‌ها گفت‌و گو شود.

هیئت عراقی در ملاقات با معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشورمان ضمن انجام مذاکرات لازم، پیش نویس موافقتنامه بین المللی حمل و نقل جاده‌ای کالا و مسافر را بررسی می کنند تا با حضور وزیر حمل و نقل جمهوری عراق و وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران به امضای دو طرف برسد.