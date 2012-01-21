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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۰۳

"دی استفانو" و "زیدان" از سرمربی رئال مادرید دفاع کردند

"دی استفانو" و "زیدان" از سرمربی رئال مادرید دفاع کردند

"آلفردو دی استفانو" و "زین الدین زیدان" پس از شکست رئال مادرید از بارسلونا به دفاع از عملکرد سرمربی این تیم پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مورینیو پس از شکست 2 بر یک در دیدار رفت جام حذفی مقابل بارسلونا به شدت مورد انتقاد واقع شد ضمن اینکه په په، مدافع این تیم هم به دلیل لگد کردن انگشت دست لیونل مسی، تقبیح شده است.

دی استفانو در ستونی که در روزنامه مارکا دارد نوشت که انتقاد از مورینیو مثل یک جوک بد است.

وی در ستون خود نوشت: مورینیو به آن میزان که مربی رئال مادرید باید شجاع باشد، شجاع است. او با مواجهه با تیم‌های بزرگ موجبات رشد رئال را فراهم می‌آورد. اشتباهات تیم هم می‌توانند اصلاح شوند.

زین الدین زیدان هم که در حال حاضر در سمت مدیر ورزشی رئال مادرید فعالیت می‌کند در ارتباط با این انتقادات به آ اس گفت: البته که باشگاهی مانند رئال مادرید باید از خود وقار نشان دهد اما در این لحظه و در تقابل با حریفی دشوار شما باید شرایطی را برای پیروزی تیم خود فراهم کنید. حمله به مورینیو و بازیکنان، حمله به مادرید است.

زیدان در خصوص حرکت په په هم گفت: او یک آدم دوست داشتنی و تحصیلکرده است اما وقتی درون زمین حضور پیدا می‌کند میل به پیروزی باعث می‌شود که مرتکب اشتباهاتی شود.

کد مطلب 1514949

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