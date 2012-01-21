فرمانداریهای فارس فردا وضعیت نامزدهای انتخابات را اعلام می کنند

یحیی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیئت مرکزی نظارت، صبح فردا یکشنبه وضعیت نامزد های انتخابت نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را به فرمانداریهای استان اعلام می کنند.

وی تصریح کرد: فرمانداریهای استان وضعیت نامزدهای حاضر در انتخابات را به صورت خصوصی به خود افراد اعلام می کنند.

مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری فارس بابیان اینکه پس از این اعلام نامزدهای انتخاباتی حق اعتراض خواهند داشت، گفت: افرادیکه که صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت آنان اعلام می شود می توانند تا 24 ساعت اعتراض خود را به فرمانداری های شهرستانهای استان ارایه کنند.

صادقی یادآور شد: لیست نهایی نامزدهای حاضر در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان فارس در تاریخ دوم اسفند ماه اعلام خواهد شد.