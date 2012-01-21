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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۵۶

صادقی به مهر اعلام کرد:

فرمانداریهای فارس فردا وضعیت نامزدهای انتخابات را اعلام می کنند

فرمانداریهای فارس فردا وضعیت نامزدهای انتخابات را اعلام می کنند

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری فارس گفت: فرمانداریهای استان، فردا یکشنبه وضعیت نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام می کنند.

یحیی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیئت مرکزی نظارت، صبح فردا یکشنبه وضعیت نامزد های انتخابت نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را به فرمانداریهای استان اعلام می کنند.

وی تصریح کرد: فرمانداریهای استان وضعیت نامزدهای حاضر در انتخابات را به صورت خصوصی به خود افراد اعلام می کنند.

مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری فارس بابیان اینکه پس از این اعلام نامزدهای انتخاباتی حق اعتراض خواهند داشت، گفت: افرادیکه که صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت آنان اعلام می شود می توانند تا 24 ساعت اعتراض خود را به فرمانداری های شهرستانهای استان ارایه کنند.

صادقی یادآور شد: لیست نهایی نامزدهای حاضر در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان فارس در تاریخ دوم اسفند ماه اعلام خواهد شد.  

کد مطلب 1514954

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