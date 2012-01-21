48 میلیارد ریال برای مرکز کسب و کار آق قلا سرمایه گذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر بعد از ظهر شنبه در جریان بازدید از این پروژه گفت: با افتتاح این مرکز با افتتاح مرکز کسب و کار ضمن جذب سرمایه گزاران فرصتهای جدید شغلی نیز به شهرستان جذب خواهد شد.

وی تصریح کرد: اجرای این پروژه ملی در سال 1387 آغاز شد و طی دوماه اخیر با پیگیریهای مستمر این فرمانداری شتاب بیشتری گرفته و ان شاء الله در دهه مبارک فجر امسال با حضور مقامات استانی به بهره‎برداری خواهد رسید.

فرماندار آق قلا اضافه کرد: ارتقا و بهینه‎سازی بنگاههای صنعتی و افزایش توان رقابتی آنها در بازارهای ملی و بین‎المللی و ارائه خدمات مشاوره‎ای به سرمایه گزاران و جذب سرمایه های سرگردان که با افتتاح این مرکز محقق خواهد شد باعث توسعه صنعتی شهرستان آق قلا خواهد شد.

وی گفت: انتظار است با بهره‎برداری از مرکز کسب و کار شهرک صنعتی آق‎ قلا که از مصوبات سفر رئیس جمهوری به این استان است ارائه خدمات مشاوره‎ای به صنایع کوچک استان جهت ایجاد فرصتهای شغلی جدید برطرف شود.