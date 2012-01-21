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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

48 میلیارد ریال برای مرکز کسب و کار آق قلا سرمایه گذاری شد

48 میلیارد ریال برای مرکز کسب و کار آق قلا سرمایه گذاری شد

آق قلا - خبرگزاری مهر: فرماندار آق قلا گفت: بیش از 48 میلیارد ریال برای مرکز کسب و کار این شهرستان هزینه و سرمایه گذاری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر بعد از ظهر شنبه در جریان بازدید از این پروژه گفت: با افتتاح این مرکز با افتتاح مرکز کسب و کار ضمن جذب سرمایه گزاران فرصتهای جدید شغلی نیز به شهرستان جذب خواهد شد.

وی تصریح کرد: اجرای این پروژه ملی در سال 1387 آغاز شد و طی دوماه اخیر با پیگیریهای مستمر  این فرمانداری شتاب بیشتری گرفته و ان شاء الله در  دهه مبارک فجر امسال با حضور مقامات استانی به  بهره‎برداری خواهد رسید.
 
فرماندار آق قلا اضافه کرد: ارتقا و بهینه‎سازی بنگاههای صنعتی و افزایش توان رقابتی آنها در بازارهای ملی و بین‎المللی و  ارائه  خدمات مشاوره‎ای  به سرمایه گزاران و جذب سرمایه های سرگردان که با افتتاح این مرکز محقق خواهد شد باعث توسعه صنعتی شهرستان آق قلا خواهد شد.
 
وی گفت: انتظار است با بهره‎برداری از مرکز کسب و کار شهرک صنعتی آق‎ قلا که از مصوبات سفر رئیس جمهوری به این استان است ارائه خدمات مشاوره‎ای به صنایع کوچک استان جهت ایجاد فرصتهای شغلی جدید برطرف شود.
کد مطلب 1514955

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