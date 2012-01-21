مهلت تکمیل کمربندی گرگان پایان یافت/ پیشرفت 35 درصدی پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین بعد از ظهر شنبه در نشست این کمیسیون با اشاره به اینکه کلنگ آغاز عملیات اجرایی کمربندی جدید گرگان در آذر 88 توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به زمین زده شد، گفت: آذر ماه امسال به عنوان زمان بهره برداری از این پروژه تعیین شده بود که تاکنون این امر محقق نشده و در حال حاضر پروژه به کندی پیش می رود.

وی اظهار داشت: احداث کمربندی جدید گرگان فرآیند بسیار طولانی را پشت سر گذاشته است که در سال 1376 از مبدأ قبل از روستای انجیراب در محور گرگان ـ بهشهر آغار و در محدوده 4 کیلومتری قبل از جلین به محور آزادشهر ـ گرگان ختم می شد که براساس درخواست مسئولان محلی، محور انجیراب- امیرآباد- سرخنکلاته به عنوان دورگذر گرگان در جلسه امور زیربنایی مسئولان استان پیشنهاد شد و مطالعات آن توسط مشاور مربوطه انجام پذیرفت.

گرزین ادامه داد: بر اساس گزارشهای موجود تملک زمینهای طول مسیر در حال انجام بوده که امید است با همکاری دستگاه های زیربط این روند تسریع شود.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران با بیان این مطلب که بر اساس شواهد موجود 10 کیلومتر از عملیات آسفالت این پروژه انجام شده است، اظهار داشت: کنارگذر مشترک گرگان و کردکوی که به طور موازی با جاده فعلی 54 کیلومتر است و جاده در تلاقی با جاده آق قلا نیازمند پل غیر همسطح به طول 900 متر است، نیاز به مصوبه تبصره 81 و تخصیص اعتبار لازم برای پروژه است که 60 درصد تخصیص اعتبار شده است و به علت مشکلات خرید قیر آسفالت نیاز به اعتبار بیشتر است.

رئیس کمیسیون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری شورای شهر گرگان در ادامه با اشاره به اینکه در مسیر سرخنکلا تا آق قلا نیز تمام آبروها و پلها به صورت پیش ساخته انجام شده است، افزود: با توجه به زمان بندی پروژه این طرح تا کنون باید50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد که به علت مشکلات موجود تا کنون 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی در پایان با بیان این مطلب که بسیاری از شهرهای کوچکتر از گرگان دارای کمربندی مناسبی هستند، اظهار امیدواری کرد این پروژه با همکاری دستگاههای متولی هر چه سریعتر به بهره برداری برسد.