بازیکن تیم باشگاهی کیک بوکسینگ یونان خواهم شد

حسین حقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک شرکت خصوصی ایرانی که در یونان فعالیت می کند، زمینه انتقال من به یک تیم باشگاهی در یونان را فراهم کرده و از سال آینده برای تیم یونانی در مسابقات به میدان خواهم رفت.

ملی پوش وزن 67 - کیلوگرم کیک بوکسنیگ ایران گفت: شرایط مالی و مدت حضورم در یونان مشخص نیست و پس از حضور در یونان و مذاکره با مسئولان تیم باشگاهی این کشور، در صورت توافق دو جانبه قرارداد منعقد می کنم.

حقیقی، به سابقه ورزشی خود در رشته کیک بوکسنگ اشاره کرد و یادآورشد: در وزن منهای 67 کیلوگرم نشان طلای مسابقات جهانی 2010 در ایران، نشانهای طلا قهرمانی آسیا به سالهای 2010 باکو و2011 سوریه بوده و در این مدت به عنوان بازیکن و مربی در تیم ملی حضور داشتم.