نمایشگاه هفته وقف در کرج افتتاح می شود

سید عباس یاهو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات صورت گرفته در هفته وقف از افتتاح نمایشگاه هفته وقف در امامزاده حسن کرج خبر داد و گفت: این نمایشگاه با هدف ارائه عملکرد ادارات اوقاف استان و ترویج فرهنگ وقف برگزار خواهد شد.

وی افزود: بنا بر برنامه ریزیهای صورت گرفته قرار بود این نمایشگاه امروز و در اولین روز هفته وقف افتتاح شود که متاسفانه به دلیل عدم حضور به موقع چندین غرفه، این امر به فردا موکول شد.

وی تصریح کرد: آثار نسخ خطی وقف، آثار خوشنویسی برگزیده در جشنواره وقف چشمه همیشه جاری و مجموعه ای از تصاویر بقاع متبرکه از جمله اثار هنری ارائه شده در این نمایشگاه خواهد بود.

مسئول روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز گفت: تعدادی از غرفه های این نمایشگاه به موقوفات استان تعلق دارد که از جمله می توان به حضور موقوفه مرکز تربیتی نونهالان فدک کرج اشاره کرد که با حضور در این نمایشگاه علاوه بر تشویق و ترویج فرهنگ وقف، اقدامات و عملکرد خود را نیز به معرض نمایش می گذارند.

وی گفت: در این نمایشگاه غرفه مخصوص کودکان با ارائه اثار فرهنگی، هنری با موضوع وقف میزبان کودکان خواهد بود.

وی افزود: یک غرفه در این نمایشگاه به اقدامات و فعالیت های امامزاده حسن ( ع) و ارائه گزارش عملکرد در این خصوص تخصیص یافته است.

پاسخگوئی به مسائل شرعی و شبهات دینی در نمایشگاه وقف

یاهو از اختصاص دو غرفه این نمایشگاه برای پاسخگوئی به مسائل شرعی و شبهات دینی بازدید کنندگان خبر داد و گفت: در طول برگزاری این نمایشگاه از مبلغین و روحانیون قم دعوت شده تا با حضور در غرفه های فوق، به سولات و شبهات بازدید کنندگان در خصوص احکام دینی پاسخ دهند.