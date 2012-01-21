اقدامات تروریستی وحدت مردم را نشانه گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی و علی محمد آزاد ظهر شنبه در این بیانیه اظهار داشتند: بار دیگر دست استکبار جهانی جهت حذف شخصیتی تقریبی از آستین اشرار دست نشانده بیرون و عالمی از عالمان منطقه را به شهادت رساند، حال آنکه ملت ایران اسلامی در حال و هوای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به سر می ‌برد و خود را آماده کرده تا با اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری با حضور حداکثری خویش در پای صندوق ‌های رای، مشت محکمی به دهان استکبار زده و الگویی برای مسلمانان منطقه باشند.

این بیانیه می افزاید: دشمن با به شهادت رساندن مظلومانه امام جمعه فقید مسجد خضرا شهرستان سرباز، سعی در ایجاد خلل در اراده پولادین مردم غیور و مرزدار سیستان‌ و بلوچستان دارد، گویا با این کار در حقیقت وحدت مردم منطقه را نشانه گرفته است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه این استان در این بیانیه اعلام کردند: اینجانبان ضمن تهنیت و تسلیت به محضر ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ ای و جامعه روحانیت شیعه و سنی استان و خانواده مکرم معظم‌ له رسالت افزون علمایفریقین را در بیداری مردم و دادن بصیرت بیش از پیش خواهانیم، بی‌ شک خون به ناحق ریخته این شهید والا مقام موجب تثبیت همدلی در منطقه خواهد شد.

آیت الله سلیمانی و آزاد از مردم سیستان و بلوچستان خواستند با حفظ هوشمندی و آگاهی، به مغرضان و ایادی استکبار اجازه رسیدن به اهداف شوم و پلیدشان را ندهند.

در این بیانیه آمده است: از مسئولان امنیتی، انتظامی و قضایی خواستاریم تا هرچه سریعتر نسبت به شناسایی و دستگیری و مجازات این عاملان جنایت فجیع و درد آمیز در اسرع وقت اقدام کنند.