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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۰۶

بیانیه/

اقدامات تروریستی وحدت مردم را نشانه گرفته است

اقدامات تروریستی وحدت مردم را نشانه گرفته است

زاهدان - خبرگزاری مهر: نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان و استاندار سیستان و بلوچستان در بیانیه مشترکی اعلام کردند: دشمن با به شهادت رساندن مظلومانه امام جمعه فقید مسجد خضرا شهرستان سرباز شهید مولوی مصطفی جنگی زهی وحدت مردم منطقه را نشانه رفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی و علی محمد آزاد ظهر شنبه در این بیانیه اظهار داشتند: بار دیگر دست استکبار جهانی جهت حذف شخصیتی تقریبی از آستین اشرار دست نشانده بیرون و عالمی از عالمان منطقه را به شهادت رساند، حال آنکه ملت ایران اسلامی در حال و هوای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به سر می ‌برد و خود را آماده کرده تا با اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری با حضور حداکثری خویش در پای صندوق ‌های رای، مشت محکمی به دهان استکبار زده و الگویی برای مسلمانان منطقه باشند.

این بیانیه می افزاید: دشمن با به شهادت رساندن مظلومانه امام جمعه فقید مسجد خضرا شهرستان سرباز، سعی در ایجاد خلل در اراده پولادین مردم غیور و مرزدار سیستان‌ و بلوچستان دارد، گویا با این کار در حقیقت وحدت مردم منطقه را نشانه گرفته است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه این استان در این بیانیه اعلام کردند: اینجانبان ضمن تهنیت و تسلیت به محضر ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ ای و جامعه روحانیت شیعه و سنی استان و خانواده مکرم معظم‌ له رسالت افزون علمایفریقین را  در بیداری مردم و دادن بصیرت بیش از پیش خواهانیم، بی‌ شک خون به ناحق ریخته این شهید والا مقام موجب تثبیت همدلی در منطقه خواهد شد.

آیت الله سلیمانی و آزاد از مردم سیستان و بلوچستان خواستند با حفظ هوشمندی و آگاهی، به مغرضان و ایادی استکبار اجازه رسیدن به اهداف شوم و پلیدشان را ندهند.

در این بیانیه آمده است: از مسئولان امنیتی، انتظامی و قضایی خواستاریم تا هرچه سریعتر نسبت به شناسایی و دستگیری و مجازات این عاملان جنایت فجیع و درد آمیز در اسرع وقت اقدام کنند.

کد مطلب 1514967

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