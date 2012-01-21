مهم ترین عامل آلودگی هوای کرج خودروها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن پسندیده قبل از ظهر شنبه در کارگاه آموزشی بهداشت و شاخص های آلودگی هوا که به مناسبت هفته هوای پاک در سالن ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی البرز برگزار شد، اظهار داشت: مهم ترین عامل آلودگی هوای کرج خودروها و وسایل حمل و نقل عمومی هستند.



وی با بیان اینکه حوزه فضای سبز با آلودگی هوا ارتباط مستقیم دارد، افزود: یکی از مولفه های که می تواند آلودگی هوا را کاهش دهد توسعه و گسترش فضای سبز است که در این راستا اقدامات خوبی صورت گرفته است.



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان البرز ادامه داد: درختکاری نمادین با حضور مسئولان استان در سراسر استان انجام شد که در این اقدام 100 اصله درخت در نقاط مختلف شهر کاشته شد.



پسندیده گفت: این حرکت به نوعی آگاهی واطلاع رسانی به شهروندان کرجی بود که تاثیر کاهش آلودگی هوا یک اصله درخت را متوجه شوند.



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان البرز افزود: هر درختی به ازای هر 260 کیلوگرم دی اکسید کربنی که جذب می کند 190 گرم اکسیژن به محیط تولید می کند.



وی با تاکید بر حفظ محیط زیست، اضافه کرد: قرآن و پیامبران اسلام بر حفظ محیط زیست تاکیدات فراوانی داشته اند بر این اساس کارهای متفاوتی را انجام داده ایم.



همه اقشار جامعه در حفظ محیط زیست مسئول هستند



وی با اشاره به اینکه همه اقشار جامعه در حفظ محیط زیست مسئول هستند، اظهار داشت: حفظ محیط زیست فقط به یک قشر خاص بر نمی گردد بلکه در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و سیاسی باید به آن توجه داشته باشیم.



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان البرز با بیان اینکه حفظ محیط زیست یک موضوع فرا مذهبی و فرا اجتماعی است، اضافه کرد: همه افراد جامعه باید در راستای کاهش آلودگی هوا نقش ایفا کنند.



معاینه فنی خودرو 20 درصد در کاهش آلودگی هوا موثر است



پسندیده گفت: اگر معاینه فنی خودرو به صورت مرتب و منظم انجام شود 20 درصد در کاهش آلودگی هوا موثر خواهد بود و متاسفانه امروزه یکی از مهم ترین منابع آلودگی هوا خودروها و وسایل حمل و نقل عمومی است.

