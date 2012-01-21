90 درصد مشکلات فضا برای طرح 6.3.3 در گلستان رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان گوهری بعد از ظهر شنبه در جلسه کارگروه تخصصی مدیریت آموزش ابتدایی، نیروی انسانی، فن آوری و سنجش، ضمن ارایه گزارشی از وضیعت نیروی انسانی و فضا، افزود: در بخش نیروی انسانی در صدد رفع کمبودها هستیم.

حوریه رضوانی معاون آموزش ابتدایی اداره کل و رئیس کارگروه نیز به فعالیتهای این معاونت ابتدایی و گروه طرح برنامه در رابطه با ساماندهی نیروی انسانی و فضا اشاره کرد و اظهار داشت: در این ساماندهی با کمک معاونین آموزشی و مالی شهرستانها کمبودهای تک تک آموزشگاههای شهرستانها بررسی شد و نیازها مشخص شدند و در یک جدول تنظیم شد.