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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۰۹

گوهری راد:

90 درصد مشکلات فضا برای طرح 6.3.3 در گلستان رفع شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره طرح و برنامه آموزش و پرورش گلستان گفت: برای استقرار نظام آموزشی 3-3-6 در سال آینده با بررسیهای به عمل آمده در بخش فضا 90 درصد مشکلات حل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان گوهری بعد از ظهر شنبه در جلسه کارگروه تخصصی مدیریت آموزش ابتدایی، نیروی انسانی، فن آوری و سنجش، ضمن ارایه گزارشی از وضیعت نیروی انسانی و فضا، افزود: در بخش نیروی انسانی در صدد رفع کمبودها هستیم.

حوریه رضوانی معاون آموزش ابتدایی اداره کل و رئیس کارگروه نیز به فعالیتهای این معاونت ابتدایی و گروه طرح برنامه در رابطه با ساماندهی نیروی انسانی و فضا اشاره کرد و اظهار داشت: در این ساماندهی با کمک معاونین آموزشی و مالی شهرستانها کمبودهای تک تک  آموزشگاههای شهرستانها بررسی شد و نیازها مشخص شدند و در یک جدول تنظیم شد.

کد مطلب 1514972

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