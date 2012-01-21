ژیمناست های مازنی در رده های مختلف تیم ملی حضور خواهند داشت

محمد سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:‌ تلاشهای انجام شده در سالهای گذشته ژیمناستیک به ثمر نشسته و با توجه به وجود استعدادهای فراوان در استان، مازندران تبدیل به یکی از قطبهای ژیمناستیک کشور شده است.

وی گفت: نصرالله صادقی و محمد رکنی ‌دو ورزشکار مازنی هستند که با نظر کادر فنی تیم ملی جوانان، به رقابتهای قهرمانی آسیا در کشور تایلند اعزام خواهند شد.

سبحانی افزود: هیئتهای ژیمناستیک 17 شهرستان استان مازندران به‌ طور جدی و با هدف شناسایی و تربیت علاقمندان و افراد با استعداد این رشته مشغول به فعالیت هستند و هم اکنون ورزشکاران سازمان یافته زن و مرد این رشته، آموزشهای لازم را زیر نظر مربیان سراسر استان فرا می گیرند.

رئیس هیئت ژیمناستیک مازندران با اشاره به درخشش ‌ورزشکاران ژیمناستیک استان ادامه داد: مازندران در 5 سال اخیر رتبه برتر را بین هیئتهای ورزشی کشور به خود اختصاص داده است.

وی افزود: ژیمناستیک باید در خانواده ها به عنوان فرهنگ و نیاز تلقی شده تا سربلندی ایران اسلامی از طریق ورزشکاران این رشته در میادین ورزشی مضاعف شود.