متلاشی شدن باند سرقت خودرو/ کشفیات پلیس آگاهی کردستان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قنبری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: با تلاش و کوشش مجددانه نیروهای انتظامی استان کردستان به ویژه پلیس آگاهی استان و انجام کار فنی و تخصصی افراد یک باند مهم سرقت خودرو دستگیر و این باند متلاشی شد.

وی بیان کرد: این باند در سرقت های خود از استان های مختلف کشور و به خصوص تهران بزرگ بعد از انجام سرقت خودروها را به این استان منتقل کرده و مستقیما به سه کارگاه تغییر هویت خودرو مستقر در کردستان انتقال می دادند.

جانشین فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به اینکه در این کارگاه ها تغییر هویت خودروها و سند نمره کردن آنها انجام می شد، افزود: تاکنون 19 دستگاه خودروی مسروقه کشف و 15 خودروی دیگر نیز شناسایی شده است و سه نفر سارق سابقه دار و شرور در جریان این سرقت ها دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه منهدم کردن این باند سرقت تاکنون در استان کردستان بی نظیر بوده است، افزود: در زمینه خرید و بعد فروش مجدد این خودروها 14 مال خر با علم و آگاهی کامل به سرقتی بودن خودروها و 11 نفر جاعل سند خودروها نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده اند.

قنبری با بیان اینکه نیروهای بومی نیز در این باند حضور داشتند، اعلام کرد: دیگر اعضای این باند و عوامل مرتبط در سرقت رصد و با آنها برخورد می شود و برخی از مجرمان فراری به دیگر استان های کشور نیز طی روزهای آینده دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده می شوند.

وی با بیان اینکه خریداران خودرو با آگاهی کامل و با کارشناسی بر سند آنها اقدام به خرید خودرو کنند، افزود: نمایشگاه داران از هویت فروشنده، خریدار و خودرو اطمینان کامل پیدا کنند در غیر این صورت مطابق قانون نظام صنفی با آنها برخورد می شود.

جانشین فرمانده انتظامی کردستان از دخالت سه نمایشگاه دار در خرید و فروش خودروهای مسروقه در استان کردستان خبر داد و گفت: آمار کشفیات دستگیری و متلاشی کردن باندهای جرم و سرقت در استان کردستان طی سال جاری افزایش چشمگیری داشته است.

وی جلوگیری از جرایم خشن استان کردستان را دارای رتبه خوب و مطرح در سطح کشور دانست و اعلام کرد: انجام کار کارشناسی توسط پلیس آگاهی و افزایش اقدامات و همکاری صمیمانه مردم استان از عوامل موثر در افزایش آمار کشفیات استان کردستان به شمار می رود.

قنبری اجتناب ناپذیری انجام جرایم و کاهش فاصله وقوع جرایم را دو عامل موثر در روحیات مردم دانست و گفت: احساس امنیت مال باخته و هشدار به مجرمان در این استان نتیجه اقدامات موثر کشفیات است.

وی توانمندی کارگاهان در شناسایی و کشف را عاملی در موفق معرفی کردن پلیس آگاهی خواند و افزود: طرح های مستمر پلیس آگاهی استان کردستان که در زمینه های مختلف قاچاق مواد مخدر، سرقت، عفاف و حجاب را در ناامن کردن فضا و محیط برای مجرمان موثر خواند.

