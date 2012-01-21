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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۵۴

قنبری خبر داد:

متلاشی شدن باند سرقت خودرو/ کشفیات پلیس آگاهی کردستان افزایش یافت

متلاشی شدن باند سرقت خودرو/ کشفیات پلیس آگاهی کردستان افزایش یافت

سنندج - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده انتظامی کردستان از متلاشی شدن یک باند سرقت خودرو در استان کردستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قنبری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: با تلاش و کوشش مجددانه نیروهای انتظامی استان کردستان به ویژه پلیس آگاهی استان و انجام کار فنی و تخصصی افراد یک باند مهم سرقت خودرو دستگیر و این باند متلاشی شد.

وی بیان کرد: این باند در سرقت های خود از استان های مختلف کشور و به خصوص تهران بزرگ بعد از انجام سرقت خودروها را به این استان منتقل کرده و مستقیما به سه کارگاه تغییر هویت خودرو مستقر در کردستان انتقال می دادند.

جانشین فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به اینکه در این کارگاه ها تغییر هویت خودروها و سند نمره کردن آنها انجام می شد، افزود: تاکنون 19 دستگاه خودروی مسروقه کشف و 15 خودروی دیگر نیز شناسایی شده است و سه نفر سارق سابقه دار و شرور در جریان این سرقت ها دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه منهدم کردن این باند سرقت تاکنون در استان کردستان بی نظیر بوده است، افزود: در زمینه خرید و بعد فروش مجدد این خودروها 14 مال خر با علم و آگاهی کامل به سرقتی بودن خودروها و 11 نفر جاعل سند خودروها نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده اند.

قنبری با بیان اینکه نیروهای بومی نیز در این باند حضور داشتند، اعلام کرد: دیگر اعضای این باند و عوامل مرتبط در سرقت رصد و با آنها برخورد می شود و برخی از مجرمان فراری به دیگر استان های کشور نیز طی روزهای آینده دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده می شوند.

وی با بیان اینکه خریداران خودرو با آگاهی کامل و با کارشناسی بر سند آنها اقدام به خرید خودرو کنند، افزود: نمایشگاه داران از هویت فروشنده، خریدار و خودرو اطمینان کامل پیدا کنند در غیر این صورت مطابق قانون نظام صنفی با آنها برخورد می شود.

جانشین فرمانده انتظامی کردستان از دخالت سه نمایشگاه دار در خرید و فروش خودروهای مسروقه در استان کردستان خبر داد و گفت: آمار کشفیات دستگیری و متلاشی کردن باندهای جرم و سرقت در استان کردستان طی سال جاری افزایش چشمگیری داشته است.

وی جلوگیری از جرایم خشن استان کردستان را دارای رتبه خوب و مطرح در سطح کشور دانست و اعلام کرد: انجام کار کارشناسی توسط پلیس آگاهی و افزایش اقدامات و همکاری صمیمانه مردم استان از عوامل موثر در افزایش آمار کشفیات استان کردستان به شمار می رود.

قنبری اجتناب ناپذیری انجام جرایم و کاهش فاصله وقوع جرایم را دو عامل موثر در روحیات مردم دانست و گفت: احساس امنیت مال باخته و هشدار به مجرمان در این استان نتیجه اقدامات موثر کشفیات است.

وی توانمندی کارگاهان در شناسایی و کشف را عاملی در موفق معرفی کردن پلیس آگاهی خواند و افزود: طرح های مستمر پلیس آگاهی استان کردستان که در زمینه های مختلف قاچاق مواد مخدر، سرقت، عفاف و حجاب را در ناامن کردن فضا و محیط برای مجرمان موثر خواند.
 

کد مطلب 1514976

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