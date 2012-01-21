کرمانشاه یکپارچه سیاه پوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمانشاه همزمان با سراسر کشور به استقبال سالروز وفات پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) می روند.

از قدیم الایام بازاریان این استان، در روزهای سوگواری و عزا، با نصب پرچم ها و پارچه های سیاه در سر در مغازه های خود، ارادت خاص خود را به نبوت و امامت به همگان نشان می دهند.

برپایی مراسم روضه خوانی و ذکر مصیبت در تکیه ها، حسینه ها و منازل از مراسم مردم این خطه در عزای وفات رسول اکرم (ص) و امامان و دیگر بزرگان دین است.

پخش نذری در بین مردم و محلات فقیرنشین

پختن نذری و پخش آن در بین مردم و محلات فقیر نشین شهر، یکی دیگر از رسوم مردمان این استان است.

بسیاری از شهروندان قدیمی کرمانشاه از دیرباز در ماه محرم و صفر که به نوعی از ماههای بزرگ و محترم در نزد مردم کرمانشاه شناخته می شوند، نذرهای خود را ادا می کنند و پس از پخت و آماده شدن آن، به شهرکهای حاشیه نشین و محروم شهر می روند و نذر خود را به طور یکسان تقسیم می کنند.

امشب هم در سراسر مساجد شهر کرمانشاه، مراسم سخنرانی و روضه خوانی با حضور دوستداران عصمت و طهارت با شور خاصی برپا خواهد بود.

حضور بانوان و جوانان در این گونه مراسم در نوع خود در کشور بی نظیر است.

همچنین فردا مراسم اقامه عزا در سراسر استان کرمانشاه نیز برپا خواهد بود.

براساس این گزارش، مراسم عزاداری رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) و شهادت امام حسن (ع) از ساعت 9 صبح روز یکشنبه در مسجد جامع کرمانشاه و با حضور پرشور مردم و دوستداران اهل بیت و نیز مسئولین استانی برگزار خواهد شد.

سخنران این مراسم آیت الله حسن ممدوحی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواهد بود.