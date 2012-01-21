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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۳۹

نصرالهی:

مردم در کمترین زمان باید به پاسخ سوال های دینی خود دست یابند

مردم در کمترین زمان باید به پاسخ سوال های دینی خود دست یابند

اراک - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی گفت: راه اندازی مراکز مشاوره دینی از سوی حوزه های علمیه ضروری است و باید مردم در کمترین زمان باید به پاسخ سوال های دینی خود دست یابند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم نصرالهی ظهر شنبه درنشست اعضای ستاد اقامه نماز استان مرکزی در اراک افزود: علیرغم بحث های جانبی مردم به خصوص جوانان تشنه شنیدن معارف و حقایق و حتی احکام دینی هستند وباید به سوالات آنان پاسخ داده شود.

وی با اشاره به اینکه، مردم مسائل دینی را پیگیری می کنند گفت: ایجاد مراکزپاسخ به سوالات باید راه اندازی شود و تاکید بر پاسخگویی سریع است.

نصرالهی با بیان اینکه اکنون استادان و طلاب فرهیخته ای در حوره های علیمه وجود دارند گفت: این مراکز با حضور کارشناسان و طلاب علوم دینی مجرب و مسلط به امور دینی می توانند در زمینه های مختلف از جمله ازدواج، خمس، زکات، نماز و احکام مربوط به تجارت اسلامی پاسخگوی مردم باشند.

در این نشست در زمینه بازدید، بازرسی و نظارت بر نمازخانه های بین راهی، فعالیت های فرهنگی بیشتر در ستاد اقامه نماز استان و برگزاری جشنواره های مختلف با محوریت نماز بحث و تبادل نظر شد.

کد مطلب 1514979

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