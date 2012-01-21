افت 38 واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر، در داد وستدهای نخستین روز بهمن ماه جاری در بورس تهران بیش از 115 میلیون برگه سهم و حق تقدم در 16 هزار نوبت معاملاتی تغییر مالکیت داد.

در نتیجه معاملات امروز 115 میلیون و 382 هزار برگه سهم و حق تقدم به ارزش 323 میلیارد و 774 میلیون و 30 هزار ریال در 16 هزار و 378 نوبت معاملاتی داد و ستد شدند.

شاخص کل با کاهش 38 واحدی به رقم 25 هزار و 772 واحد رسید، شاخص صنعت 32 واحد کاهش یافت و شاخص 50 شرکت فعالتر افتی 4 واحدی را تجربه کرد. همچنین شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 35 و 21 واحد نزول را شاهد بودند.

