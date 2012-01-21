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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۱۷

افت 38 واحدی شاخص کل بورس

افت 38 واحدی شاخص کل بورس

با رونق خرید و فروش سکه و دلار و هجوم نقدینگی به بازارهای موازی بازار سرمایه، شاخص کل بورس با افت 38 واحدی مواجه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در داد وستدهای نخستین روز بهمن ماه جاری در بورس تهران بیش از 115 میلیون برگه سهم و حق تقدم در 16 هزار نوبت معاملاتی تغییر مالکیت داد.

در نتیجه معاملات امروز 115 میلیون و 382 هزار برگه سهم و حق تقدم به ارزش 323 میلیارد و 774 میلیون و 30 هزار ریال در 16 هزار و 378 نوبت معاملاتی داد و ستد شدند.

شاخص کل با کاهش 38 واحدی به رقم 25 هزار و 772 واحد رسید، شاخص صنعت 32 واحد کاهش یافت و شاخص 50 شرکت فعالتر افتی 4 واحدی را تجربه کرد. همچنین شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 35 و 21 واحد نزول را شاهد بودند.
 
کد مطلب 1514982

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