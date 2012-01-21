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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۰۸

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

آخرین اخبار از زلزله نیشابور/ اسکان 3400 زلزله زده

آخرین اخبار از زلزله نیشابور/ اسکان 3400 زلزله زده

سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به حضور 400 امدادگر در مناطق زلزله زده استان خراسان رضوی از شکستگی شیشه‌ها و ترک برخی دیوارهای مناطق مسکونی خبر داد.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طبق آخرین گزارشهای امدادگران هلال احمر، زلزله 5.5 ریشتری نیشابور بیش از 110 حادثه‌دیده داشت گفت: از میان حادثه دیدگان 39 نفر مصدوم شدند و از این تعداد هفت نفر به مراکز درمانی منتقل و 32 نفر نیز به صورت سرپایی درمان شدند.

وی افزود: در پی این زلزله که شهرهای نیشابور، مشهد، جوین و قوچان را در بر‌می‌گیرد، تعداد 3410 نفر در 13 مکان از جمله سالنهای ورزشی، مساجد و مدارس اسکان داده شده اند و بیش از 3700 بسته غذایی نیز در میان آنان توزیع گردید.
 
وی گفت: از زمان وقوع زلزله  15 تیم عملیاتی و 13 دستگاه آمبولانس و خودروی امدادی نیز برای کمک‌رسانی به این مناطق اعزام شده اند.
کد مطلب 1514983

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