آخرین اخبار از زلزله نیشابور/ اسکان 3400 زلزله زده

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طبق آخرین گزارشهای امدادگران هلال احمر، زلزله 5.5 ریشتری نیشابور بیش از 110 حادثه‌دیده داشت گفت: از میان حادثه دیدگان 39 نفر مصدوم شدند و از این تعداد هفت نفر به مراکز درمانی منتقل و 32 نفر نیز به صورت سرپایی درمان شدند.

وی افزود: در پی این زلزله که شهرهای نیشابور، مشهد، جوین و قوچان را در بر‌می‌گیرد، تعداد 3410 نفر در 13 مکان از جمله سالنهای ورزشی، مساجد و مدارس اسکان داده شده اند و بیش از 3700 بسته غذایی نیز در میان آنان توزیع گردید.

وی گفت: از زمان وقوع زلزله 15 تیم عملیاتی و 13 دستگاه آمبولانس و خودروی امدادی نیز برای کمک‌رسانی به این مناطق اعزام شده اند.