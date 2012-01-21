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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۴۰

همزمان با ۲۸ صفر/

تجمع بزرگ هئیت‌های مذهبی در میدان آستانه قم برگزار می‌شود

تجمع بزرگ هئیت‌های مذهبی در میدان آستانه قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر حرم مطهر حضرت معصومه (س) از تجمع بزرگ هئیت‌های مذهبی قم در روز بیست و هشتم صفر خبر داد.

حجت الاسلام محمد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: این مراسم ویژه خواهران و برادران است و برای اولین بار در قم به اجرا برگزار می شود.
 
وی افزود: تمامی دسته‌های عزاداری همانند سال‌های گذشته حرکت خود را از خیابان ارم به سمت حرم آغاز می‌کنند و با ورود از درهای صحن بزرگ برنامه خود را اجرا می‌کنند.
 
مدیر حرم مطهر حضرت معصومه (س) ادامه داد: زیارت حضرت رسول از بعید، سخنرانی و مرثیه خوانی و سینه زنی از برنامه‌های این تجمع در روز بیست و هشت صفر است.
 
نظری اضافه کرد: این مراسم با قرائت زیارت حضرت رسول از بعید در ساعت ۱۰ آغاز و با اجرای مراسم نوحه خوانی و سینه زنی در ساعت ۱۲ به پایان می‌رسد.
 
وی بیان داشت: سخنران این مراسم حجت الاسلام سعیدی تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) است.
 
مدیر حرم مطهر حضرت معصومه (س) ادامه داد: نماز جماعت ظهر و عصر نیز بعد از پایان مراسم در میدان آستانه برگزار می‌شود.

کد مطلب 1514985

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