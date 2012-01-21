دوندگان مازنی عزم جدی برای فتح سکوهای جهانی دارند

محمد خاوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید تلاش کنیم با فراهم کردن امکانات زیربنایی لازم برای انجام این ورزش پایه، راه رسیدن به افتخارات بیشتر برای دوندگان استان را فراهم کنیم.

وی گفت: در رقابتهای قهرمانی دو و میدانی کشور که به میزبانی تهران برگزار شد، کیوان قنبرزاده در پرش ارتفاع و وحید صدیق در پرش سه گام، مدال طلا را از آن خود کردند.

رئیس هیئت دو و میدانی مازندران افزود: قنبرزاده در این ماده با ثبت رکورد دو متر و 15 سانتی متر و صدیق با پرشی به طول 15 متر و 48 سانتی متر بالاتر از حریفان خود بر سکوی قهرمانی قرار گرفتند.

خاوری ادامه داد: در این رقابتها، بهزاد ایمانی در پرش ارتفاع با ثبت رکورد دو متر و شش سانتی متر و وحید صریق در ماده پرش طول با رکورد هفت متر و 25 سانتی متر به مقام دوم این رقابتها اکتفا کردند.

وی گفت: پرورش قهرمان در رشته های ورزشی مستلزم تمرینات مستمر در مکانهای مناسب بوده اما در مازندران حتی یک پیست برای انجام تمرینات دو و میدانی وجود ندارد و در این شرایط نمی توان در انتظار ظهور قهرمانان در 26 ماده این رشته پایه و مدال آور بود.