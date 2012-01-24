آقای سجادپور قرار بر شفافیت بود!

به گزارش خبرنگار مهر، از روزی که نخستین فهرست مرتبط با آثار راه‌یافته به بخش رقابتی جشنواره سی‌ام فیلم فجر روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت به همان میزان که حضور برخی آثار و نام‌ها شگفتی‌برانگیز بود غیبت چند فیلم هم به‌رغم قابل پیش‌بینی بودن، سوال‌برانگیز بود.

همین شرایط سبب شد تا رسانه‌ها از معبر کانال‌های خبری رسمی و غیررسمی، پیگیری سرانجام فیلم‌های مطرح را در دستور کار خود قرار دهند؛ پروسه‌ای که خروجی آن بعضا با پسوندهایی چون "شنیده‌ها حاکی است" یا "به گفته منابع غیررسمی" رسانه‌ای شد و بر ابهامات پیرامون کیفیت انتخاب آثار برای حضور در بخش‌های مختلف جشنواره افزود.

در چنین شرایطی خبر رسید سیدعلیرضا سجادپور بعنوان شاخص‌ترین چهره مدیریتی سینما ایران که هم‌زمان با مدیرکلی اداره نظارت و ارزشیابی سینمای حرفه‌ای معاونت سینمایی بعنوان یکی از 9 عضو هیأت انتخاب در پروسه بررسی و گزینش آثار برای حضور در جشنواره سی‌ام نیز نقشی تأثیرگذار داشته‌است، قصد "شفاف‌سازی" دارد.

یک روز پس از آنکه حمید نعمت‌الله بعنوان یکی از اعضا هیأت انتخاب در گفت‌وگو با مهر اعلام کرد"اداره نظارت و ارزشیابی باید شفاف‌سازی کند" سجادپور مهمان یک برنامه زنده تلویزیونی شد تا ابهامات را برطرف کرده و پاسخگوی شبهات باشد.

این حضور که در ابتدا امیدبخش می‌نمود و بسیاری را نسبت به غالب شبهات مجاب کرده بود، کم‌کم مبدأ ابهاماتی تازه‌تر شد. هرچه از آن روز می‌گذرد با نقل قول‌های جدید مسئولان جشنواره و فیلمسازان و نیز پیگیری بیشتر رسانه‌ها سوالات جدی‌تری پیرامون عملکرد هیأت انتخاب و از آن مهمتر توضیحات مدیرکل اداره نظارت و ارزشیابی بوجود می‌آید.

"در جشنواره‌های گذشته از آنجا که آثار تا دقایق پایانی امکان حضور در پروسه انتخاب را داشتند، هیأت‌های انتخاب براساس بازبینی نسخه‌های ناقص تصمیم‌گیری می‌کردند... به همین جهت هم تا سال گذشته برای کلیه آثار پروانه موقت اکران صادر می‌شد تا بعد برای اکران عمومی نسخه نهایی مورد بازبینی دقیق قرار بگیرد... از این نظر یکی از مهمترین تغییرات جشنواره امسال این بود که با تدبیر دبیر جشنواره و برنامه‌ریزی دقیق به گونه‌ای عمل شد که حتی به قیمت نرسیدن برخی آثار به جشنواره زمان‌بندی اعلام شده رعایت شود. حدود 20 فیلم با رعایت این زمان‌بندی امکان حضور در جشنواره را از دست دادند اما با این وجود از میان 87 فیلم رسیده انتخاب و تصمیم‌گیری بصورت دقیق‌تر ممکن شد." این بخشی از اظهارات علیرضا سجادپور در برنامه "دو نیم ساعت" شبکه خبر است.

اولین برداشت از این سخنان شفاف‌سازی پیرامون دو نکته است؛ اول اینکه تمام آثاری که برای حضور در بخش اصلی جشنواره معرفی شده یا می‌شوند بطور کامل مورد بازبینی قرارگرفته‌اند. دوم اینکه برای پایبندی به "زمان‌بندی" اعلام شده هیچ تغییری در ترکیب آثار رخ نخواهد داد.

درست 24 ساعت پس از این سخنان روابط عمومی جشنواره اعلام کرد تعداد فیلم‌های بخش اصلی جشنواره به ناگهان از 26 فیلم به 32 فیلم افزایش می‌یابد! جالب اینکه یکی از این آثار هم "بی‌خود و بی‌جهت‌" عبدالرضا کاهانی بود که سجادپور در همان برنامه صراحتاً گفته بود "به جشنواره نخواهد رسید".

بی‌خود و بی‌جهت

جالب‌تر اینکه با گذشت یک هفته از آن برنامه زنده این‌بار دبیر جشنواره روی آنتن زنده برنامه "هفت" حاضر شد تا تأکید کند "کپی همه فیلم‌ها باید تا 7 بهمن‌‌ماه در اختیار دبیرخانه جشنواره قرار گیرند و اگر فیلمی به هر علت نتواند تا این زمان به جشنواره برسد علیرغم بسته شدن جدول برنامه جشنواره مجبور می‌شویم آن فیلم را از جشنواره خارج کنیم."

حال سوال اینجاست که اگر برنامه‌ریزی دبیرخانه جشنواره آنقدر دقیق بوده‌است که کلیه‌ 32 فیلم اعلام شده برای بخش اصلی جشنواره با بازبینی "نسخه نهایی" (ونه طبق روال جشنواره‌های گذشته بر اساس نسخه‌های ناقص و اولیه) موفق به اخذ پروانه نمایش شده‌اند چنین شرطی برای "رسیدن" آثار چه معنایی می‌تواند داشته باشد!

اگر این قضاوت را ناسنجیده می‌دانید، به این نقل قول تورج منصوری از مدیران فیلمبرداری فعال سینمای ایران توجه کنید که با دو فیلم "گشت ارشاد" و "پنهان" در جشنواره امسال حضور خواهد داشت: "گمان می‌کنم تعدادی از فیلم‌ها احتمالا به بخش مسابقه جشنواره نرسند. درباره یک یا دو فیلم با اطمینان بیشتری این موضوع را عنوان می‌کنم. تا جایی که من در جریان هستم این فیلم‌ها اصلاً به مسابقه نمی‌رسند. تعجبم از این موضوع است که فیلم‌هایی بدون ارائه نسخه پایانی چطور در بخش مسابقه پذیرفته شده‌اند؟"

خرس

داستان به همین جا ختم نمی‌شود. سجادپور در برنامه "دو نیم ساعت" صراحتاً اعلام کرده بود: "تا به امروز (پنجشنبه 22 دی) کلیه فیلم‌های اعلام شده برای بخش اصلی جشنواره توسط شورای صدور پروانه نمایش مورد بازبینی قرارگرفته است که از این میان تعدادی بدون اصلاحیه، برخی با اصلاحیه اندک و برخی با اصلاحات کمی بیشتر پروانه نمایش گرفته‌اند." پس از یک هفته اما در گزارش برنامه "هفت" از شرایط فیلم‌های حاضر در جشنواره اعلام می‌شود که هنوز دو فیلم "خرس" و "بی‌خود و بی‌‌جهت" موفق به اخذ پروانه نمایش نشده‌اند. برخی فیلمسازان نیز مدعی هستند به‌رغم اعلام صدور پروانه نمایش هنوز مدرکی به آن‌ها ارائه نشده‌است و بعضاً حتی با شرط و شروطی مواجه هستند.

خود علیرضا سجادپور هم پس از گذشته دو هفته از آن برنامه زنده در پاسخ به پیگیری مهر گفت: "قطعا تا روز دوشنبه (3بهمن) پروانه نمایش‌ها مشخص می‌شوند و فیلم‌هایی که مجوز دریافت نکنند دبیر جشنواره با مسئولیتی که دارد می‌تواند جدول بدون عنوان فیلم‌های بدون مجوز منتشر کند." و این یعنی هنوز هیچ چیز قطعی نیست!

مدیرکل اداره نظارت و ارزشیابی در پروسه "شفاف‌سازی" صراحتاً اعلام کرده بود: "جز دو فیلم از 87 فیلم هیچ فیلم دیگری مشکل نظارتی نداشت و آن دو فیلم هم مشکلات مبنایی نداشته‌اند." با قبول این توضیح فکر می‌کنید از میان فیلم‌های "خرس"، "بی‌خود و بی‌جهت"، "پریناز"، "آزاد راه"، "سه‌ونیم"، "زندگی خصوصی آقا و خانم میم"، "بغض"، "پنهان" و... کدام دو فیلم منظور نظر جناب آقای سجادپور بوده‌است.

نیازی به حدس و گمان نیست؛ مدیرکل نظارت و ارزشیابی در پاسخ به پیگیری خبرنگار مهر پیرامون سرانجام برخی فیلم‌های خاص با تأکیدی جالب توجه پاسخ روشنی به این ابهام داد: "من نمی‌دانم چرا رسانه‌ها پیگیر سرانجام این چند فیلم هستند؛ فیلم‌های مشکل‌دار دیگری هم هستند که موفق به اخذ پروانه نمایش نشده‌اند"(!)

سه و نیم

جالب‌ اینکه از میان فهرست فوق مشکل ممیزی دو فیلم "سه‌‌ونیم" و "زندگی خصوصی آقاوخانم میم" صراحتاً از سوی سجادپور تکذیب شده بود اما چه کنیم که کارگردان هر دو فیلم روایت دیگری از ارائه فیلمشان به هیأت انتخاب دارند.

نقی نعمتی کارگردان فیلم اول می‌گوید: "با وجود اینکه فیلم پروانه نمایش دارد اما گفته‌اند به دلیل ممیزی در بخش مسابقه نیست. به گفته دو نفر از اعضای هیات انتخاب، فیلم من به لحاظ کیفی مشکلی نداشته و تنها به لحاظ ممیزی پذیرفته نشده است."

زندگی خصوصی آقا و خانم میم

سرانجام فیلم دوم یعنی تازه‌ترین ساخته روح‌الله حجازی هم که هنوز در هاله‌ای از ابهام است. درباره این فیلم گفتنی‌ها بیش از این حرف‌هاست؛ فیلمی که به گواه ترکیب عوامل و نیز پیگیری اهالی رسانه و جمعی از منتقدان، کوچک‌ترین ایراد فنی به ساختار و محتوای آن مطابق با استانداردهای جشنواره، وارد نیست و حذف آن از نظر "کیفی" به هیچ وجه قابل قبول نیست. مضاف بر اینکه حضور ابراهیم حاتمی‌کیا در قامت یک بازیگر به اندازه کافی برای کنجکاوی پیرامون یک فیلم و بهره‌مندی از آن در راستای گرم‌تر شدن تنور جشنواره کفایت می‌کند.

جالب اینکه در روزهای اخیر برش‌هایی از فیلم‌های پذیرفته شده برای حضور در بخش مسابقه سینمای ایران در فضای مجازی منتشر شده‌است که تماشای همین نمونه‌ تصاویر کافیست تا در قیاس با آن‌ها استدلال بی‌کیفیت بودن آثاری چون "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" را به قضاوت بگذاریم!

با وجود این موارد هیچ توضیح روشنی پیرامون سرانجام تازه‌ترین ساخته روح‌الله حجازی ارائه نشده‌است. تا جایی که برخی رسانه‌ها گمانی‌زنی‌هایی از جنس مشکلات شخصی مسئولان جشنواره با عوامل اصلی فیلم را مطرح کرده‌اند. بهانه مسئولان جشنواره هم که متغییر است؛ گاه نظر هیأت انتخاب دلیل حذف بوده‌است و گاه نرسیدن فیلم! بحث وعده و وعیدها برای صدرو پروانه نمایش به این فیلم هم که هنوز با امروز و فردا کردن مسئولان مواجه است.

فیلم "پریناز" هم شرایطی مشابه دارد؛ ابتدا بحث‌های جدی درباره ممیزی آن بود. بعدها برخی از اعضا هیأت انتخاب به تمجید از آن پرداختند و بر شایستگی‌های‌آن برای حضور در جشنواره تأکید کردند. بعدتر اعلام شد این فیلم به دلیل پروسه طولانی برای آماده‌سازی به جشنواره نخواهد رسید. در آخرین نمونه هم علیرضا سجادپور روز یکشنبه در دو گفت‌وگوی هم‌زمان درباره این فیلم، اینگونه موضع‌گیری کرد؛ "فیلم به جشنواره نخواهد رسید"(مهر) و "فیلم چند نمایش خاص در جشنواره خواهد داشت."(فارس) وضعیت این فیلم هنوز هم مشخص نیست.‌

همه این موارد در حالی است که علیرضا سجادپور داعیه شفاف‌سازی در حوزه کار خود را دارد و اتفاقاً از معدود مدیران همواره پاسخگو در زمینه ارتباط با رسانه‌ها محسوب می‌شوند. حال با توجه به این ابهامات که می‌توان برخی "شنیده‌ها" و "ناگفته‌ها" را هم به آن افزود و با توجه به اینکه کمتر از 10 روز به رسمیت پیدا کردن سی‌امین جشنواره فیلم فجر زمان باقیستٰ تنها یک درخواست از مدیرکل نظارت و ارزشیابی باقی می‌ماند و آن اینکه؛ آقای سجادپور لطفاً شفاف‌سازی کنید!