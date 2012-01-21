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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۱۸

آیت الله جعفری:

مسئولان توانمندی علمی و تخصصی لازم را در حیطه کاری خود داشته باشند

مسئولان توانمندی علمی و تخصصی لازم را در حیطه کاری خود داشته باشند

کرمان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: مسئولان در هر جایگاهی که قرار دارند باید توان انجام کارهای مربوط به خود را از لحاظ علمی و تخصصی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان به مناسبت هفته وقف، با تاکید بر اینکه مدیران در همه سطوح باید متخلق به اخلاق الهی باشند، اظهار داشت: حلم، حوصله و اخلاق مدیران باید به گونه ای باشد که مد نظر اسلام است.

آیت الله جعفری ادامه داد: در جایی که امکان انجام تقاضای ارباب رجوع بر اساس قانون وجود ندارد باز هم باید جواب منفی دستگاه ها توام با ادب، حسن خلق و رعایت موازین اخلاقی باشد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان با تاکید بر مالوف شدن مدیران با مردم، افزود: چه بسا بسیاری از متدینین و مدیران به دلیل سختگیری های زیاد توان مالوف شدن و جوشیدن با مردم را ندارند.

وی در ادامه، با بیان اینکه باید در خصوص اهمیت وقف در جامعه اطلاع رسانی شود و مردم باید بدانند که  وقف چیست و برای چه منظوری به وجود آمده، اظهار داشت: باید برای جامعه تبیین شود که وقف قابل خرید و فروش نیست.

امام جمعه کرمان همچنین با اشاره به حساسیت کار اوقاف افزود: ممکن است در این مسیر با تهمت هایی مواجه شوید که باید آن را با افشاگری از راه صحیح دفع کنید.


 
کد مطلب 1514991

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