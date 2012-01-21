به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز شنبه با برگزاری پنج دیدار از گروه‌های دوگانه پیگیری شد که در گروه "الف" تیم‌ قعرنشین گسترش فولاد تبریز دست به کار بزرگی زد و با یک گل تیم شهرداری اراک را شکست داد. صنعت ساری هم با همین نتیجه استیل آذین را شکست داد.

پیش از برگزاری این دو بازی، گسترش فولاد تبریز و صنعت ساری قعرنشینان گروه "الف" بودند اما با پیروزی در مسابقات امروز قعر جدول را به تیم‌های پیام مخابرات و پارسه تهران سپردند.

- نتایج کامل دیدارهای هفته پانزدهم در گروه "الف" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

* اتکای گلستان صفر - ایرانجوان بوشهر یک

* مس رفسنجان یک - ابومسلم مشهد یک

* فولاد یزد یک - پیکان تهران یک

* پارسه تهران یک - شهرداری بندرعباس 2

* سایپای شمال 2 - پیام مخابرات فارس صفر

* صنعت ساری یک - استیل آذین سمنان صفر

* گسترش فولاد تبریز یک - شهرداری اراک صفر

جدول رده‌بندی گروه "الف":

1- پیکان تهران 31 امتیاز

2- شهرداری بندرعباس 27 امتیاز

3- ایرانجوان بوشهر 24 امتیاز (18 زده، 12 خورده، تفاضل گل 6+)

4- فولاد یزد 24 امتیاز (18 زده، 12 خورده، تفاضل گل 6+)

5- اتکای گلستان 20 امتیاز

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13- پارسه تهران 13 امتیاز (11 زده، 21 خورده، تفاضل گل 10-)

14- پیام مخابرات شیراز 13 امتیاز (7 زده، 17 خورده، تفاضل گل 10-)

امروز همچنین در گروه "ب" سه دیدار برگزار شد که طی آن نساجی مازندران با نتیجه 2 بر یک از سد پاس همدان عبور کرد و گهر زاگرس با یک گل از سد برق شیراز گذشت تا فاصله امتیازی خود با دو تیم صدرنشین آلومینیوم و ماشین سازی را کاهش دهد. نیروی زمینی هم در دیداری حساس در زمین شهرداری یاسوج به برتری 3 بر یک دست یافت و با این برد ارزشمند به رده چهارم جدول این گروه صعود کرد.

- نتایج کامل دیدارهای هفته پانزدهم در گروه "ب" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

* آلومینیوم هرمزگان صفر - شیرین فراز کرمانشاه صفر

* ماشین سازی تبریز 2 - نفت مسجد سلیمان 2

* صنعتی اهواز یک - کاوه تهران صفر

* تربیت یزد 2 - گل‌گهر سیرجان صفر

* شهرداری یاسوج یک - نیروی زمینی تهران 3

* نساجی مازندران 2 - پاس همدان یک

* برق شیراز صفر - گهر زاگرس یک

جدول رده‌بندی گروه "ب":

1- آلومینیوم هرمزگان 28 امتیاز - تفاضل گل 9+

2- ماشین سازی تبریز 28 امتیاز - تفاضل گل 8+

3- گهر زاگرس 26 امتیاز

4- نیروی زمینی 22 امتیاز

5- گل‌گهر سیرجان 21 امتیاز

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13- برق شیراز 14 امتیاز

14- کاوه تهران 9 امتیاز