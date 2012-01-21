استان زنجان در رتبه نخست مسکن مهر در کشور قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر کریمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از تشکیل ستادی برای برگزاری جشن مسکن مهر در استان خبر داد و افزود: دبیری این ستاد برعهده اداره‌کل مسکن و شهرسازی بوده و به طور کلی در این ستاد 5 کمیته پیش‌بینی شده است که شامل کمیته عمرانی، کمیته اجرایی، کمیته هنری، کمیته صدا و سیما و کمیته اطلاع‌رسانی است.

وی در ادامه با اشاره به فراگیر بودن این جشن در استان ادامه داد: این مراسم به طور فراگیر در اکثر شهرستان‌ها و روستاهای استان برگزار خواهد شد و همچنین برنامه‌های متنوعی از قبیل مسابقه عمومی برای دانش‌آموزان در مدارس در نظر گرفته شده است.

کریمی، از نامگذاری میدانی در شهرک گلشهرکاظمیه به‌عنوان مسکن مهر خبر داد و افزود: برای ماندگاری این فعالیت عظیم و جاودانگی آن این اقدام صورت گرفته است که میدانی بزرگ در این مکان به نام مسکن مهر نام‌گذاری خواهد شد و نماد و تندیس مناسبی نیز برای آن طراحی شده است.

معاون امور عمرانی استاندار زنجان، افزود: در سال‌های اخیر و با توجه به رشد و توسعه شهرنشینی، مقوله تامین مسکن مورد نیاز و در پی آن اجاره‌نشینی یکی از معضلات جامعه محسوب می‌شد که با اجرای طرح مسکن‌مهر در دولت نهم و دهم به این نیاز مهم مردم جدی‌تر و اساسی‌تر توجه شد و در پی آن بسیاری از متقاضیان، صاحب مسکن مقاوم و ایمن شدند.

کریمی ادامه داد: عوامل مختلفی در پیشرو بودن استان در مبحث ساخت مسکن‌مهر تاثیرگذار بوده‌اند، که می‌توان به همکاری بانک‌ها به ویژه بانک مسکن و همچنین تلاش‌های شورای مسکن اشاره کرد.

کریمی تصریح کرد: حذف قیمت زمین در تامین مسکن که در قالب اجاره 99 ساله به متقاضیان ارائه شد و فراهم آوردن تسهیلات بانکی با نرخ سود بسیار پایین در استان‌ها که شامل 7 درصد برای شهرهای بالای 25 هزار نفر و 4 درصد برای روستاییان و شهرهای زیر 25 هزار نفر و همچنین تشکیل تعاونی‌های مهر به طور مستقل در همه شهرستان‌ها، از عوامل بسیار مهم در پیشرو بودن استان در این مقوله می‌باشد.

وی به پیگیری‌های مستمر نماینده عالی دولت در استان و همچنین همکاری ارگان‌های مختلف در حوزه مسکن مهر اشاره کرد و افزود: در مسکن‌مهر استان زنجان برای سال‌های 89 و 90 تعداد 19 هزار و 500 واحد پیش‌بینی شده بود که با پیگیری‌های به عمل آمده این رقم به 26 هزار و 500 واحد ارتقاء پیدا کرد که حدود 13 هزار و 770 واحد به بهره‌برداری رسیده و به مردم تحویل داده شده است و حدود 5 هزار واحد نیز در حال آماده‌سازی است.

کریمی با تاکید بر عدم توقف ثبت‌نام مسکن مهر در سال آینده، تصریح کرد: مردم همچنان می‌توانند برای سال آینده به مراکز مختلف پست مراجعه کرده و برای ثبت نام در مسکن مهر اقدامات لازم را انجام دهند.

وی گفت: بیش از ‌هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها برای مسکن مهر ارائه شده است که شامل مسکن شهری و روستایی بوده که سهم بانک مسکن در این مقوله حدود 562 میلیارد تومان است.