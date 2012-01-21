تیم فوتسال وحدت ساری شکست هفته گذشته را تکرار نمی کند

شادی مهینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل صرفه جویی در هزینه های سفر هوایی به هرمزگان و به همراه بردن هشت بازیکن تیم، دچار مشکلات فراوانی در حین برگزاری این دیدار شدیم و با وجود آنکه توانایی پیروزی مقابل میزبان خود را داشتیم، با شکست هشت بر یک زمین مسابقه را ترک کردیم.

وی بیان داشت: مصدوم شدن سه بازیکن ترکیب اصلی در این دیدار و استفاده از بازیکن ذخیره تیم به جای دروازه بان مصدوم، عامل اصلی پذیرش این شکست بود.

سرمربی تیم فوتسال بانوان وحدت ساری افزود: در هفته ششم رقابتهای لیگ برتر فوتسال، پنجشنبه هفته آینده در ساری میزبان تیم ملی حفاری اهواز هستیم و با توجه به انگیزه فراوان بازیکنان برای جبران شکست هفته گذشته، به پیروزی برابر این حریف قدرتمند امیدوار هستیم.

مهینی ادامه داد: جایگاه ششم تیم در جدول رده بندی بدون تردید دچار تغییرات مثبتی به نفع تیم وحدت خواهد شد و در ادامه رقابتها شاهد صعود تیم به رده های بالاتر جدول رده بندی خواهیم بود.

تیم فوتسال وحدت ساری، در پایان هفته ششم لیگ برتر فوتسال بانوان کشور با شش امتیاز در رده ششم جدول رده بندی قرار دارد.