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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۰۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

جریمه 10 میلیون تومانی برای قاچاق 52000 نخ سیگار

جریمه 10 میلیون تومانی برای قاچاق 52000 نخ سیگار

مدیر روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی با تشریح آخرین احکام تعزیراتی در شعب ثابت و سیار کشور گفت: در یک مورد قاچاقچیان برای قاچاق پوشاک و 51 هزار نخ سیگار 10 میلیون تومان جریمه شدند.

محمد حسین سرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ماموران مبارزه با قاچاق کالاوارز نیروی انتظامی شهرستان جهرم استان فارس طی بازرسیهای خود مقادیری کالای قاچاق را شناسایی وتوقیف کردند گفت: پرونده پس از طی مراحل قانونی جهت رسیدگی و اعمال قانون به شعب قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی جهرم ارجاع وبا توجه به مستندات موجود در پرونده، تخلف قاچاق را محرز تشخیص داده و متخلفین علاوه بر ضبط کالا به پرداخت بیش از 40 میلیون تومان جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش ریالی کالای مکشوفه در حق صندوق دولت محکوم شدند.

وی افزود: همچنین ماموران مبارزه با جرائم اقتصادی نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد طی بازرسیهای خود مقادیری البسه و 52 هزارنخ انواع سیگارخارجی قاچاق کشف و پرونده هایی در این رابطه تشکیل دادند که با اعلام شکایت گمرک استان پرونده های فوق پس از طی مراحل قانونی جهت رسیدگی و اعمال قانون به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز تعزیرات خرم آباد ارجاع شد و با توجه به شواهد و قرائن موجود در پرونده، متخلفین علاوه بر ضبط کالا جمعاً به پرداخت 10 میلیون تومان جریمه نقدی معادل دوبرابرارزش ریالی کالاهای مکشوفه در حق صندوق دولت محکوم گردیدند.

رئیس گشتهای سیار سازمان تعزیرات کشور اعلام کرد: حسب شکایت شاکی خصوصی وگزارش بازرسین اداره صنعت ،معدن وتجارت مبنی برگرانفروشی توسط یک نمایندگی خودرو دراستان کرمان پس از تنظیم صورتجلسه موضوع درشعب تعزیرات حکومتی مطرح ومورد رسیدگی قرارگرفت که پس از انجام تحقیقات لازم وسیرمراحل قانونی تخلف انتسابی محرز تشخیص داده شد ومدیر نمایندگی متخلف به پرداخت 52 میلیون تومان درحق صندوق دولت و 13میلیون تومان درحق شاکی محکوم شد.

کد مطلب 1515000

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