یاسر خیر، تهیهکننده و کارگردان مستند "مزرعهای که روئید و شهر شد" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم مستند یک شهر در دورهای از تاریخ است. سفری درون شهری که نقبی به تاریخ میزند و نماهای مدرن را از جمله راه آهن و سازمان نوین اداری و آموزش و پرورش و زیر ساختارهای شهری و سیاست ورزی و سینما وهنر آفرینی را، در تکوین و پیدایش شهر زاهدان مورد بررسی قرار میدهد.
وی افزود: این مستند راویان مختلفی دارد و راوی اصلی میکوشد که با نگاه بیطرفانه، رازها و ناگفتهها و دیرینه شناسی این شهر را به تصویر بکشد.
خیر با بیان اینکه این مستند ششماه پیش تولید داشته است، اظهار داشت: تصویربرداری مستند به مدت 18 روز انجام شده و در حال حاضر آخرین مراحل تدوین را طی میکند.
عوامل مستند "مزرعهای که روئید و شهر شد" عبارتند از طرح و تحقیق: محمدرضا ناصرینیا و یاسر خیر، تصویربردار: صادق سوری، تدوین و صداگذاری: محمد زارعی و مشاور کارگردان: فرهاد ورهرام.
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