37 هکتار پارک و فضای سبز در سقز احداث می شود

عثمان رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های شهرداری سقز در راستای توسعه فضای سبز افزود: احداث این پارک در شهرستان سقز یکی از بزرگترین و مهمترین اقدامات این شهرداری در سال جاری است که در بین شهرداری های سراسر کشور رتبه اول را به دست آورده است.

وی اظهار داشت: برطرف کردن دغدغه های زیست محیطی و سالم سازی محیط زیست تنها به دست مسئولان امکان پذیر نیست و مردم در این کار بیشترین و مهمترین نقش را دارند و باید با فرهنگ سازی مناسب و اطلاع رسانی در این بخش اقدامات لازم را در دستور کار قرار داد.

شهردار سقز در بخش دیگری از سخنان خود افزایش سرانه فضای سبز را از وظایف اصلی شهرداران دانست و ادامه داد: فضای سبز نیاز روزمره انسان ‌ها است و نباید با توسعه صنعت ساختمان ‌سازی و شهرسازی منابع زیست محیطی و فضاهای سبز را تخریب کرد.

رحیمی در ادامه گفت: در حال حاضر سرانه فضای سبز در کشور 12 متر مربع به ازای هر نفر است که این میزان در استان کردستان 5.5 متر مربع است و رسیدن به میانگین کشوری نیازمند تلاش و همت بیشتر مسئولان و مدیران اجرایی این استان و مشارکت مردم است.

وی افزود: گسترش شهرنشینی، توسعه فضای سبز در شهرها را بیش از پیش می طلبد و برای رسیدن به یک فضای ایده آل و مناسب در شهرها می توان ایجاد پارک های درون محله ای را در اولویت کاری قرار داد که در این راستا شهرداری سقز برنامه های خوبی را در دستور کار قرار داده است.