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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

رجبی در گفتگو با مهر:

درخشش تیراندازان مازنی در رقابتهای معتبر آسیایی متوقف نمی شود

درخشش تیراندازان مازنی در رقابتهای معتبر آسیایی متوقف نمی شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت تیراندازی مازندران گفت: درخشش تیراندازان مازندرانی در رقابتهای معتبر آسیایی به دلیل پشتوانه سازی مناسب در استان، متوقف نخواهد شد.

علی اکبر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود کمبودهای فراوان، استعدادهای تیراندازی استان را از طریق کمیته های استعدادیابی شناسایی کرده که حاصل آن حضور مداوم ورزشکاران استان در تیمهای ملی رشته های مختلف تیراندازی است.

وی به مدال آوری تیراندازان استان در مسابقات قهرمانی آسیا در امارات اشاره کرد و گفت: بهاره جهاندار و فرناز غزالیان در این رقابتها موفق به کسب مدال شدند.

رئیس هیئت تیراندازی مازندران افزود: در رده سنی جوانان این رقابتها، ورزشکاران اعزامی مازندران یک مدال طلا و یک برنز را برای تیم ملی به ارمغان آوردند.

رجبی ادامه داد: جهاندار با پشت سر گذاشتن تمامی حریفان و با کسب 60 امتیاز موفق شد مدال طلای این رقابتها را از آن خود کند.

وی گفت: غزالیان دیگر تیرانداز مازندرانی عضو تیم ملی با کسب  56 امتیاز در جایگاه سوم و به مدال برنز این رقابتها اکتفا کرد.

کد مطلب 1515006

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