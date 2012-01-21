احداث 30 کیلومتر شبکه گاز شهری در دیلم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس حسینی ظهر شنبه در نشست بررسی اجرای طرح‌های گازرسانی در استان بوشهر با اعلام این مطلب اظهار داشت: برای تکمیل این شبکه 92 کیلومتر گاز شهری در دست احداث است. خط گاز شهرک صنعتی دیلم نیز در حال انجام است.

وی با اشاره به رتبه دوم استان بوشهر در گازرسانی به واحد‌های صنعتی ادامه داد: تا کنون 36 واحد صنعتی در استان بوشهر به شبکه گاز سراسری وصل شده‌اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به کلنگ‌زنی شبکه گاز شهری بندر امام‌حسن (ع) افزود: خط انتقال گاز به شهر امام‌حسن (ع)در مراحل پایانی است و گاز کشی شهری ان نیز به مناقصه گذاشته شده است.

وی به انجام عملیات گازکشی در روستاهای استان بوشهر اشاره کرد و گفت: روستاهایی مانند تل‌اشکی ، احمدی، دویره و چاه‌کوتاه در حال انجام عملیات گازرسانی هستیم.

حسینی ادامه داد در بسیاری از روستاهای استان نیز عملیات گاز رسانی در مرحله انجام مناقصه و یا تعیین پیمانکار هستند و در برخی دیگر از روستاها نیز مشغل تهیه نقشه برای اجرای عملیات گاز‌رسانی هستیم.

وی به تلاش های این شرکت برای جلب رضایت شهروندان در نقاط مختلف استان اشاره کرد و افزود: اجرای پروژه‌های گازرسانی در شهرها و روستاهای مختلف استان تاثیر زیادی در رضایتمندی مردم استان از این شرکت داشته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر اضافه کرد: در محله های مختلف شهر بوشهر نیز عملیات گازرسانی و احداث شبکه‌های گاز شهری انجام شده و بخش زیادی از مرکز استان از نعمت گاز خانگی برخوردار هستند.

وی به احداث 30 شبکه گازرسانی در شهر گناوه خبر داد و افزود: خط انتقال گاز به این شهر به زودی گازدار می‌شود. گازرسانی به مجموعه‌های مسکن مهر گناوه نیز انجام شده است.