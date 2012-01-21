احداث کتابخانه قفسه باز ویژه زائرین در حرم حضرت معصومه (س)

حجت الاسلام مهدی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وجود شورایی در جهت تائید کتابهایی که در کتابخانه وارد میشوند بیان کرد: شورا پس از بررسی کتابها ی معرفی شده و یا کتابهایی که توسط سازمانها فرستاده میشود و همچنین کتابهایی که مردم اهداء میکنند در صورت مناسب بودن کتابها، آنها را برای قرار دادن در کتابخانه معرفی میکند.
وی گفت: کتابها در کتابخانه حاوی موضوعات متعددی مانند قرآن، اهل بیت (ع)، حضرت معصومه (س) و قم، خانواده و اخلاق، حکایت و داستان، همچنین امام و شهدا است.
۲۰قفسه کتاب در شبستان حرم حضرت معصومه قرار داده شده است
احمدی با اشاره به اینکه این کتابخانه باز دارای 20 قفسه کتاب است بیان کرد: از میان این ۲۰ قفسه ، ۱۰قفسه به زنان و ۱۰ قفسه دیگر به مردان اختصاص داده شده است.
وی با اشاره به اینکه هر قفسه شامل دو بخش است افزود: یک بخش از قفسه شامل روی جلد کتابها به منظور معرفی آنها به زوار است و در بخش دیگر نیز از هر یک از عناوین تعداد ۱۰ تا ۱۵ کتاب به منظور استفاده قرار دارد.
وی گفت: در هر یک از بخشهای خواهران و برادران حدود ۸۰ عنوان کتاب وجود دارد.
مسئول کتابخانه آستانه مقدسه با اشاره به اینکه این طرح از عید غدیر آغاز شده است افزود: هر دو ماه یا ۴۰ روز کتابهای کتابخانه به روز رسانی میشود و اکنون نیز مرحله دوم این تغییر انجام شده است.
وی بیان کرد: با توجه به استقبال بسیار خوبی که از این طرح شده است، گسترش آن در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان هدف از اجرای این طرح را معرفت افزایی زائران و مجاوران کریمه اهل بیت و ترویج فرهنگ کتابخوانی ذکر کرد و افزود: کتاب های این کتابخانه ویژه مطالعه در حرم مطهر است واز زائران و مجاوران تقاضا میشود که این کتب را از حرم مطهر خارج نکنند.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول کتابخانه آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه (س) از احداث کتابخانه قفسه باز ویژه زائرین به منظور مطالعه در داخل حرم خبر داد.
حجت الاسلام مهدی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وجود شورایی در جهت تائید کتابهایی که در کتابخانه وارد میشوند بیان کرد: شورا پس از بررسی کتابها ی معرفی شده و یا کتابهایی که توسط سازمانها فرستاده میشود و همچنین کتابهایی که مردم اهداء میکنند در صورت مناسب بودن کتابها، آنها را برای قرار دادن در کتابخانه معرفی میکند.
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