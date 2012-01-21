زلزله های خفیف در استان مرکزی سوالات زیادی در ذهن مردم ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم نصرالهی ظهر امروزدرنشست ستاد اقامه نماز استان در اراک در این باره افزود: این امر لزوم پاسخگویی سریع را نشان می دهد و حاکی از نیاز جامعه است.

وی با اشاره به اینکه، نباید اجازه داد دیگران به سوالات دینی مردم پاسخ دهد گفت: فضای جامعه را باید به سمت دین مداری هدایت کرد و این امر مستلزم پاسخ به انواع سوالات دینی مردم است.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر تلاش برای حضور جوانان در مساجد تاکید کرد و گفت: با کمی توجه به روحیه جوانان می توان مساجد را به پایگاههای بزرگ انسان سازی تبدیل کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری استان مرکزی بیان کرد: همچنین اعضای ستاد اقامه نماز در زمینه حضور پررنگ تر شدن قشرهای مختلف مردم به ویژه جوانان در مساجد و نمازخانه های مدارس و دانشگاه ها بیش از پیش برنامه ریزی کنند.

نصرالهی اظهار کرد: حضور بیشتر جوانان در مساجد موجب سلامت روحی، روانی و فکری این قشر شده و از انحرافات اخلاقی و رفتاری آنان جلوگیری می کند.

