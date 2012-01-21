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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۱۲

تاکید بر لزوم پاسخکویی سریع:

زلزله های خفیف در استان مرکزی سوالات زیادی در ذهن مردم ایجاد کرده است

زلزله های خفیف در استان مرکزی سوالات زیادی در ذهن مردم ایجاد کرده است

اراک - خبرگزاری مهر: با توجه به بروز زلزله های خفیف در استان در روزهای اخیر، مردم سوال های زیادی در مورد خواندن نماز آیات و احکام آن دارند که باید پاسخ داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم نصرالهی ظهر امروزدرنشست ستاد اقامه نماز استان در اراک در این باره افزود: این امر لزوم پاسخگویی سریع را نشان می دهد و حاکی از نیاز جامعه است.

وی با اشاره به اینکه، نباید اجازه داد دیگران به سوالات دینی مردم پاسخ دهد گفت: فضای جامعه را باید به سمت دین مداری هدایت کرد و این امر مستلزم پاسخ به انواع سوالات دینی مردم است.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر تلاش برای حضور جوانان در مساجد تاکید کرد و گفت: با کمی توجه به روحیه جوانان می توان مساجد را به پایگاههای بزرگ انسان سازی تبدیل کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری استان مرکزی بیان کرد: همچنین اعضای ستاد اقامه نماز در زمینه حضور پررنگ تر شدن قشرهای مختلف مردم به ویژه جوانان در مساجد و نمازخانه های مدارس و دانشگاه ها بیش از پیش برنامه ریزی کنند.

نصرالهی اظهار کرد: حضور بیشتر جوانان در مساجد موجب سلامت روحی، روانی و فکری این قشر شده و از انحرافات اخلاقی و رفتاری آنان جلوگیری می کند.
 

کد مطلب 1515011

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