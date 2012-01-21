اخبار کوتاه ورزشی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، با برد هفته دوم تیم هندبال بانوان کردستان به رده سوم جدول مسابقات لیگ برتر صعود کرد.

در ادامه مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه های کشور در هفته دوم دور برگشت مارتیای کردستان میزبان شهرداری کرمان بود.

این دیدار که در سالن شهید بهنام شاد سنندج برگزار شد مارتیای کردستان با برتری کامل 39 بر 25 به پیروزی رسید و به رده سوم جدول مسابقات هندبال بانوان لیگ برتر باشگاه های کشور صعود کرد.

مارتیای کردستان در دور سوم این رقابتها میهمان تیم نفت و گاز گچساران است.

فوتبال بانوان کردستان همچنان روی خط شکست

هفته ششم رقابتهای فوتبال بانوان لیگ برتر باشگاه های کشور در استادیوم 22 گولان سنندج برگزار شد و در این دیدار دو تیم ون کردستان و شهرداری بم در یک شرایط جوی سرد زمستانی به مصاف هم رفتند.

تیم فوتبال بانوان کردستان نیمه اول مسابقه را با تک گل "فاطمه رضایی" به سود خود به پایان داد اما این برتری در نیمه دوم دوام نداشت و تیم حریف با چهار گل تا پایان بازی پیش افتاد و با نتیجه چهار بر یک به پیروزی رسید.

تیم فوتبال بانوان ون کردستان همچنان در رده هشتم رقابتهای فوتبال بانوان لیگ برتر باشگاه های کشور قرار دارد.

در هفته هفتم این مسابقات ون کردستان میهمان تیم ارس ارومیه است.

هیئت بدمینتون کردستان سومین باخت خود را تجربه کرد

هئیت بدمینتون کردستان در هفته سوم دور رفت رقابت های بدمینتون لیگ برتر باشگاه های کشور تن به شکست داد.

در این مسابقات هئیت بدمینتون کردستان در کرمانشاه به مصاف این تیم این استان رفت اما در یک رقابت تنگاتنگ سه بر دو مسابقه را واگذار کرد تا همچنان در رده ششم رقابتهای بدمینتون لیگ برتر باشگاه های کشور قرار گیرد.

هئیت بدمینتون کردستان هفته آینده در دور چهارم میزبان تیم خوزستان است.

کمیته ورزش صنعت آب و برق کردستان در جایگاه دوم منطقه دو کشوری قرار گرفت

منطقه دو کشوری شامل 11 تیم استان های اردبیل، مرکزی کردستان، قزوین، گیلان، کرمانشاه، بوشهر، زنجان، سمنان، گلستان و همدان است که کمیته ورزش صنعت آب و برق استان کردستان با کسب امتیازات مناسب پس از قزوین در رده دوم این منطقه قرار گرفت.