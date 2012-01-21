فلسطینی ها خواستار برکناری سلام فیاض شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، دهها فلسطینی با برپایی تظاهرات در نابلس در شمال کرانه باختری با سیاستهای ریاضت اقتصادی "سلام فیاض" نخست وزیر انتصابی فلسطین مخالفت کردند.

به گزارش منابع آگاه، تظاهرات کنندگان با حمل پلاکاردهایی ضد دولت فیاض خواستار برکناری دولت وی و اتمام تلاشهای آشتی ملی برای تشکیل دولت وحدت ملی شدند.

شایان ذکر است که فیاض به منظور مقابله با مشکلات اقتصادی تشکیلات خودگردان فلسطین و کسری بودجه آن خواستار بازنشستگی پیش از موعد کارمندان رسمی و افزایش مالیات بر درآمد شده است.