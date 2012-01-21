  1. بین الملل
  2. سایر
۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۰۶

فلسطینی ها خواستار برکناری سلام فیاض شدند

فلسطینی ها خواستار برکناری سلام فیاض شدند

شماری از فلسطینی ها با برپایی تظاهراتی در نابلس خواستار برکناری نخست وزیر انتصابی و تشکیل دولت وحدت ملی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، دهها فلسطینی با برپایی تظاهرات در نابلس در شمال کرانه باختری با سیاستهای ریاضت اقتصادی "سلام فیاض" نخست وزیر انتصابی فلسطین مخالفت کردند.

به گزارش منابع آگاه، تظاهرات کنندگان با حمل پلاکاردهایی ضد دولت فیاض خواستار برکناری دولت وی و اتمام تلاشهای آشتی ملی برای تشکیل دولت وحدت ملی شدند.

شایان ذکر است که فیاض به منظور مقابله با مشکلات اقتصادی تشکیلات خودگردان فلسطین و کسری بودجه آن خواستار بازنشستگی پیش از موعد کارمندان رسمی و افزایش مالیات بر درآمد شده است.

کد مطلب 1515013

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها