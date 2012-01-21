30 سند مالکیت اوقاف نکا ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوذر زارعی کیاپی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از جمله عملکرد اوقاف و امور خیریه را برگزاری مسابقه بزرگ قرآن کریم و اذان با شرکت 200 نفر قاری و موذن در تمامی مقاطع سنی اعم از خواهران و برادران به 60 نفر جوایز ارزنده ای در روز 9 دیماه با هدف تجدید میثاق با رهبری و ولایت فقیه در بیت امام جمعه نکا خبر داد.

وی از هزینه 200 میلیون ریالی در خصوص مراسم اطعام دهی مناسبتها ودر مسجد جامع حسینیه قلعه سریها، مساجد اومال بریجان دوقانلو و روستاهایی که موقوفه داشتند با همکاری متولیان خبر داد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نکا از جذب اعتبارات دولتی و سازمانی برای مساجد خبر داد و گفت: امسال توانستیم بیش از 111 میلیون تومان برای مساجد بقاع متبرکه و اماکن مذهبی شهرستان کسب و جذب کنیم.

وی از اجرای طرح بزرگ نشاط معنوی در دو بقعه محله عباس آباد و مسجد شهدای نکا با شرکت 300 نفر و حضور دو مربی خبر داد.

زارع کیاپی افزود: نمایندگی اوقاف نکا، موفق شد در بین دفاتر نمایندگی استان و ادارات، رتبه برتر را در اجرایی کردن عملیات و برنامه های ابلاغی سال 89 کسب کند.