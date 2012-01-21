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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۰۵

بنی احمدی در گفتگو با مهر:

بارش برف افتتاح پروژه عمرانی هفته وقف را به دهه فجر موکول کرد

بارش برف افتتاح پروژه عمرانی هفته وقف را به دهه فجر موکول کرد

کرج - خبر گزاری مهر: مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان البرز از لغو افتتاح پروژه عمرانی امامزاده قاسم در اولین روز هفته وقف خبر داد.

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افتتاح پروژه عمرانی امامزاده قاسم ماهدشت کرج گفت: بنا به روزشمار برنامه های هفته وقف در استان البرز، افتتاح پروژه عمرانی امامزاده قاسم ماهدشت در اولین روز هفته وقف را در دستور کار خود داشتیم که بارش سنگین برف در این منطقه این امر را به دهه فجر موکول کرد.

وی افزود: امامزاده قاسم ماهدشت به دلیل فرسودگی بنا و احتمال ویرانی، به طور کامل تخریب و بازسازی شد که این امر هزینه ای بالغ بر 700 میلیون تومان را به خود اختصاص داد.

وی تصریح کرد: ضریح این امامزاده نصب و محوطه سازی آن به پایان رسیده و امادگی کامل برای افتتاح و بهره برداری عموم در این آستان مقدس فراهم شده است و انشاالله در دهه مبارک فجر با حضور مسئولین استانی افتتاح ان محقق خواهد شد.

آستان امامزاده حسن(ع) غبار روبی شد

بنی احمدی، غبار روبی آستان امامزاده حسن کرج را از دیگر برنامه های اولین روز هفته وقف دانست و گفت: روز شنبه و با حضوراینجانب و  مسئولین محلی و تعدادی از مدیران اداره اوقاف شهرستان کرج امر غبار روبی آستان مقدس امامزاده حسن از ساعت 7 صبح آغازو تا 10 صبح ادامه یافت.

وی تکریم امامزادگان را از جمله اهداف این اقدام در هفته وقف دانست و گفت: غبارروبی امامزادگان در کل ایام هفته وقف صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 1515015

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