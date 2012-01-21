دولت برای افزایش قیمت حاملهای انرژی نیازمند همراهی مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ملکشاهی راد ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر با اشاره به صحبتهای برخی مسئولان در خصوص افزایش قیمت حاملهای انرژی اظهار داشت: این مطلب هنوز وارد مجلس نشده و بحثی در این خصوص مطرح نیست.

وی با بیان اینکه در صورت ارائه این مطلب به مجلس نمایندگان مردم دیدگاههای خود را در این رابطه مطرح می کنند، یادآور شد: هر اندازه قیمت حاملهای انرژی افزایش یابد به همان اندازه قیمت سایر اقلام که بیشتر وابسته به قیمت حاملها است افزایش پیدا می کند.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افزایش قیمت حاملهای انرژی بدون شک موجب افزایش قیمت سایر اقلام وابسته به حاملهای انرژی می شود.

ملکشاهی راد با اشاره به اینکه دولت برای اجرای این مطلب باید همراهی مجلس را داشته باشد، ادامه داد: همراهی مجلس با دولت منوط به این است که دولت بتواند مجلس را در این زمینه راضی کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه توزیع مساوی یارانه ها در بین مردم یک مقوله غلط است، ادامه داد: توزیع یارانه به منظور کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه است و می بایست سهم بیشتری به اقشار کم درآمد اختصاص یابد.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت باید اطلاعات جامعی در مورد خانواده ها جمع آوری کند و بر اساس یکسری شاخصهای خاص یارانه ها را توزیع کند.

وی با بیان اینکه لرستان یکی از استانهایی است که سرانه درآمد بسیار پایینی دارد، بیان داشت: توزیع یارانه ها باید به گونه ای باشد که استانهای محروم با سرانه درآمدی پایین سهم بیشتری داشته باشند.