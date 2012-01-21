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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۱۵

رضازاده در گفتگو با مهر:

ضمیمه اقتصادی روزنامه حرف مازندران نخستین بار در استان منتشر شد

ضمیمه اقتصادی روزنامه حرف مازندران نخستین بار در استان منتشر شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر مسئول روزنامه حرف مازندران گفت: برای نخستین بار در نشریات محلی مازندران، ضمیمه منحصرا اقتصادی روزنامه حرف مازندران با نام "بازار" منتشر شد.

شکرالله رضازاده شرمه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه روزنامه حرف تلاش دارد تا به بخشهای مغفول مانده در جامعه بپردازد، اظهار داشت: بازار یکی از کلیدی ‌ترین بخشهای جامعه است که همواره در نشریات و مطبوعات کمتر به آن نگریسته شده است.

وی با بیان اینکه بازار قلب اقتصادی یک و پویایی آن نشانه پویایی جامعه است، گفت: بازار از ابتدای انقلاب تاکنون نقش مهمی در بخش‌های سیاسی و فرهنگی کشور داشته است.

وی با تاکید بر اینکه در این ضمیمه که از این پس ماهانه دوبار منتشر می شود تلاش می‌کنیم بازاری اصولی و منطبق بر معیارهای ایرانی و اسلامی را به نمایش بگذاریم، افزود: بررسی مشکلات قشر بازار و آسیب‌های متوجه این بخش و انعکاس درددل‌های بازاریان از جمله اهداف این ضمیمه‌ است.

بازار هم حرفی دارد، نگاهی به بازار آثار هنری، تحلیلی برای بازار سرویس دهندگان اینترنتی در مازندران، وقتی بازار کتاب مازندران چنگی به دل نمی‌زند، تاریخ و روند شکل‌گیری اصناف، سیاست بازار میوه در دست دلالان و گذری بر فضای بازار از جمله گزارشها، عناوین و مقالات تولیدی نخستین شماره ضمیمه بازار شماره 493 روزنامه حرف مازندران است.

مازندران دارای چهار نشریه روزنامه و بیش از 50 نشریه هفتگی و ماهانه است.

کد مطلب 1515019

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