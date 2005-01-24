مسعود ده نمكي: مخاطب شناسي در ساخت فيلم اهميت زيادي دارد

به گزارش خبرنگار سينمايي" مهر"، در نشست خبري كه درباره بررسي فيلم " فقر و فحشا " برگزار شد، محمد تقي فهيم ( روزنامه نگار و منتقد فيلم ) راجع به اين اثر اظهار كرد: اين فيلم ويژگي جذب مخاطب را دارد. اين جذابيت هم در عنوان فيلم و هم موضوعي وجود دارد كه از سوي فيلمساز انتخاب شده است. اما اين فيلم گذشته از اين اينكه به جهت تكنيكي و مستند بودن جذابيت لازم را براي مخاطب خود دارد، از اين نظر كه مسعود ده نمكي آن را توليد كرده است از اهميت برخوردار مي شود. همين مساله منجر به استقبال قابل توجه مخاطب هم شده است.

مسعود ده نمكي در اين زمينه توضيح داد: مخاطب شناسي در اين عرصه از اهميت زيادي برخوردار است. اما نكته قابل توجه اين است كه برخي فيلم و سازندگان آن را به داشتن شبكه زير زميني توزيع فيلم متهم كرده اند و حتي از نيروي انتظامي خواسته اند تا اين مساله را پيگيري كند. به عقيده من اين افراد در مخاطب شناسي دچار مشكل هستند. در زماني كه ما هفته نامه هاي " جبهه " و " شلمچه " را منتشر مي كرديم، دوستاني در تلاش بودند تا نشريه هايي مشابه بزنند اما همواره از نظر جذب مخاطب دچار مشكل بودند و در اين زمينه به موفقيت نرسيدند. از طرف ديگر، شما مي تواند فيلم هاي عريان تر، بدون شطرنجي كردن يا حتي مبتذلي درباره اين مساله در بازار پيدا كنيد كه به هيچ وجه اين تعداد مخاطب نداشته است. حتي با همين سوژه فيلم هاي ديگري ساخته شده است از جمله فيلم " زنان " به كارگرداني مهناز افضلي يا باشگاه خبرنگاران جوان آثاري توليد كرده اند كه جذابيت هاي نامناسب بسياري دارد .اما بايد پرسيد چرا الين آثار مورد استقبال قرار نگرفته است. اين مساله براي من جالب است كه راديو فردا اعلام مي كند : اين فيلم به عنوان سوپاپ اطمينان نظام مورد استفاده قرار گرفته است. اما در درون كشور، فيلم با اين همه ايراد گيري و توقيف مواجه مي شود. مساله اينجا است كه در حال حاضر نگاه انتقادي از نظام از دست دشمنان خارج شده است و مردم ديگر به آن توجهي نمي كنند. در حالي كه نگاه انتقادي از درون بيشتر مورد توجه مردم است و اگر كسي حاضر باشد در اين زمينه هزينه كند، فيلم مورد استقبال مردم قرار مي گيرد.



محمد تقي فهيم در ادامه اين نشست به حاشيه ساز بودن فيلم " فقر و قحشا "اشاره كرد و گفت : درباره اين فيلم به اندازه حاشيه ساز بودنش مي توان صحبت كرد. يكي از دلايلي كه به عقيم ماندن سينماي مستند در كشور ما منجر شده است، دلسوز و آگاه نبودن فيلمساز نسبت به موضوع فيلم خود است. در معدود آثار مستند كه در سينماي ايران ماندگار شدند، همانند فيلم " اون شب كه بارون اومد " به كارگرداني كامران شيردل مساله به خبر دادن از يك واقعه تكان دهنده بر مي گشت و اينكه فيلمساز نسبت به موضوع احساس دلسوزي داشت. ده نمكي هم با ساخت فيلم " فقر و فحشا " حركتي به اين عرصه داده است و تفكر و نگاه دلسوزانه را با عناصري پيوند زده است كه به ايجاد حس و حال در فيلم منجر مي شود. عناصري كه هر كدام مي تواند بازتاب وسيعي بيايد. چون از نگاه يك فرد دردمند مطرح شده است.

وي خاطر نشان كرد: اين سوژه نو و تازه نيست. شايد اگر اين فيلم 5 يا 10 سال پيش ساخته مي شد به عنوان يك سوژه جديد مورد توجه قرار مي گرفت. اما اين پديده اجتماعي حتي در فيلم هاي سينمايي ( از جمله فيلم " نگين " ساخته اصغر هاشمي ) هم انعكاس يافته است. به نظر من اينجا مساله دردمندي فيلمسازي مطرح است. شبي كه فيلم را ديدم با خود گفتم ما به كجا رسيده ايم. متوليان دولتي ما هم آنقدر شرايط برايشان عادي شده است كه با ديدن اين فيلم به جاي اينكه در پي گسترش عدالت و رفع تبعيض هاي اجتماعي برآيند در پي ايجاد موانعي براي اكران نشدن فيلم هستند. البته اين فيلم از نظر ساختاري هم اثر قابل توجهي است. چون سوژه تاثيرگذاري لازم را بر مخاطب دارد . فيلمساز هيچ كدام از بخش هاي فيلم خود را بازسازي نكرده يا حتي براي نزديك شدن اثر به جنبه مستند از تكان دوربين ( همانند فيلم " تخته سياه " به كارگرداني سميرا مخملباف ) استفاده نكرده است. بلكه هر اتفاقي كه مي افتد، حتي تكان هاي دوربين كاملا" واقعي است.

فهيم به برخي از مشكلات فيلم هم اشاره كرد و اظهار داشت: اين فيلم از نظر آسيب شناسي اجتماعي بايد مورد بررسي قرار بگيرد. به نظر من فيلم در بخش نخست آن كه در داخل كشور ضبط شده است، فضايي بسته را به ذهن القا مي كند كه درآن موانع زيادي براي تصويربرداري وجود دارد. در حالي كه در بخش دوم فيلم كه به دوبي مي رود، به نظر مي رسد فضا به طور كلي باز و موانع از سر راه برداشته مي شود. همچنين از نظر ساختاري حضور مير شكاك و ساير فيلمسازاني كه به اظهار نظر مي پردازند، براي بيننده خسته كننده مي شود و اگر اين بخش به صورت موجزتري مورد استفاده قرار مي گرفت، تاثير بهتري هم بر فيلم و مخاطب مي گذاشت. نكته ديگر اينكه، برخي از موقعيت هايي كه در فيلم به وجود مي آيد از ساختاري ژورناليستي برخوردار است كه اين مساله به روحيه و سابقه ژورناليستي كارگردان بر مي گردد. اما به هر حال اين بخش چون تا حدودي به وادي شعار وارد مي رود به فيلم آسيب زده است.



ده نمكي در پاسخ به اين مسايل اظهار داشت: خوب است براي بررسي بهتر اين فيلم نگاهي به تعريف سينماي مستند بياندازيم. بهترين تعبيري كه من در زمينه آموزه و مطالعات سينمايي خود از مستند داشته ام اشاره به اين جمله است كه مستند يعني روايت حادثه. حادثه يك اتفاق آني است كه به شما امكان استفاده از عوامل و امكانات حرفه اي را نمي دهد. فيلمبرداري از سقوط يك هواپيما به وسيله هر كسي كه گرفته شود به خودي خود حايز اهميت است و هيچ كسي از كمبود نور يا حتي مشكل كادر بندي و تكان دست نمي تواند ايراد بگيرد. در حال حاضر مستند سازي ما در تلويزيون و سينما تبديل شده است به اينكه يك نفر را جلوي دوربين قرار مي دهدو با استفاده از پرده آبي و ديگر امكانات تصويري كه در اختيار دارند، به اصطلاح يك اثر مستند مي سازند يا حتي در فيلم هايي كه راجع به حيوانات ساخته مي شود، حيوان را در شرايطي استوديويي قرار مي دهند تا واكنش مورد نظر خود را از آن ها بگيرند. به عقيده من بايد اين نگاه كليشه اي از آثار مستند تغيير كند. ما در اين فيلم نمي خواستيم از مصاحبه شونده خود اعتراف بگيرم. بلكه بر وجه مستند گونه فيلم تاكيد داشتيم.

وي درباره اينكه در ايران و بخش نخست فيلم مشكلات و موانع بيشتري به تصوير در مي آيد و در قسمت دوم اين مساله كمتر است، اظهار داشت: به عقيده من مساله مواجه شدن با ممنوعيت به اين شكل نيست. حتي در دوبي من با مشكلات بيشتري روبرو بودم. وقتي در فرودگاه متوجه شدند من به دوبي آمده ام از علت سفر من سوال كردند و حتي يك نفر مامور تعقيب و مراقبت مستمر از ما بود. در بخشي از فيلم من با پايين و بالا كشيدن خودرويي كه درون آن مشغول فيلمبرداري هستيم، مساله جلوگيري از تصويربرداري را نشان مي دهم يا در فرودگاه دوربين را روي پا قرار داده ايم تا جلب توجه نكند.

ده نمكي در ادامه افزود : دشمن حتي از سخنان بزرگان نظام هم سوء استفاده مي كند. من در پايان اين فيلم كليپي كه از شعر عصار ساختم هم پاسخي دادم به كليپي كه ضد انقلاب از همين آهنگ ساخته بود وهم خواستم مقاصد فيلم را از طريق آن بيان كنم.