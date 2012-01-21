سعادت بشر در حفظ یادگارهای پیامبر (ص)است

حجت الاسلام داود چمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمسک به اهل بیت (ع) و تبعیت از آنان و ولایت مداری مانع سقوط انسان می شود و از شاخصه های یک مسلمان واقعی است.

وی افزود: یکی از ویژگیهای پیامبر اسلام (ص) که خداوند متعال در قرآن کریم بیان کرده اخلاق و سیره پیامبر(ص) است که به امت اسلامی و پیروان قرآن نیز سفارش شده است که پیامبر (ص) را الگوی خود برای رسیدن به خدا قرار دهید.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: وحدت بین مسلمانان از توصیه های موکد اسلام است که با توجه به بیداری اسلامی و حضور مردم در صحنه های سیاسی و اجتماعی، امت اسلامی باید مراقب توطئه های دشمنان اسلام باشد و آنها را در رسیدن به مقاصد شومش نا کام بگذارد.

حجت الاسلام چمانی افزود: 28 صفر روز عزای امت اسلام است که لازم است در این روز بزرگ، امت اسلامی در فقدان پیامبر نور و رحمت حضرت محمد(ص) و سبط اکبرش امام حسن مجتبی (ع) به اقامه عزا بپردازند و در بزرگداشت این روز بکوشند.