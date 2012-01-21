بازی های محلی اورامان ثبت ملی شد/حمام حاج صالح سقز مرمت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر الهی افزود: هنر کلاش بافی با قدمت بیش از 900 سال که جایگاه مهمی را در روستاهای اورامانات تخت و مناطق دیگر کردنشین دارد یکی از این میراثهای معنوی است و علاوه بر آن این میراث معنوی جزو بافته های استان محسوب می شود و در شمار پاپوش های سنتی استان و ایران قرار دارد.

وی عنوان کرد: فرش تک پود جزو دست بافته های سنتی در شهر سنندج که در زیر مجموعه فرش بافی استان کردستان به ثبت رسیده و دارای دو ویژگی ریز بافت و تک پود است نیز از دیگر آثار ملی ثبت شده در این استان است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان در ادامه گفت: بازی های محلی اورامان به تعداد 80 بازی مربوط به نواحی مختلف این منطقه تخت است که تحت عنوان میراث معنوی به ثبت رسیده است و مراسم گلگیران بیجار نیز که از زمان واقعه عاشورا در این شهرستان رواج داشته است و در فهرست آثار معنوی کشور به ثبت رسیده است.

الهی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از سال 80 تا سال 88 نسبت به مرمت، احیاء و بازسازی حمام حاج صالح در شهر سقز اقدام شده است.

وی یادآور شد: این مرمت ها شامل سبک سازی سقف، استحکام بخشی و مرمت بخشی از طاق های تخریب شده حمام، حذف الحاقات فضاهای داخلی، اجرای گچ کاری فضاهای داخلی، لایه برداری نقوش آهک بری، اجرای تاسیسات گرمایشی و برقی، احیاء ورودی ها و بخشهای تخریب شده، اجرای آجرفرش سقف حمام، اجرای نرده فلزی، و دیوار بیرونی، اجرای تاسیسات آب وفاضلاب حمام، اجرای کف سازی فضای داخلی، احیاء فضای داخلی تخریب شده خزینه و سایر موارد است که توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان انجام شده است.

