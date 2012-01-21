تجاوز آل خلیفه از تمام خطوط قرمز/ زمان دفاع مقدس فرا رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، ائتلاف 14 فوریه بحرین با صدور بیانیه ای ضمن حمایت از فتوای آیت الله شیخ عیسی درباره رویارویی با رژیم آل خلیفه اعلام کرد: شیخ قاسم یکی از رهبران دینی برجسته بحرین است و پس از اینکه صبرش در قبال جنایت رژیم به سر آمده است، این فتوی را صادر کرد.

در این بیانیه آمده است : مزدوران رژیم اقدام به هتک حرمت زنان در زندانها و بازداشتگاهها، روستاها و شهرها می کنند و رژیم دست آنها را در این جنایات، باز گذاشته است.

ائتلاف چهارده فوریه بیان کرد: ما حامی علما و رهبران دینی مدافع حقوق مردم بحرین هستیم و از این مواضع شجاعانه حمایت می کنیم.

در این بیانیه آمده است : ما از مردم و جوانان انقلابی می خواهیم که درس فراموش نشدنی به مزدوران رژیم بدهند، زیرا ترساندن و هتک حرمت نوامیس مردم، به سرگرمی برای مزدوران رژیم تبدیل شده است.

ائتلاف مذکور بیان کرد: زمان دفاع مقدس فرا رسیده است و از امروز دیگر اقدامات منافی عفت وشرف پذیرفتنی نیست و از جوانان انقلابی می خواهیم که به فشارهای خود علیه رژیم با همه ابزار ادامه دهند.

در این بیانیه آمده است : رژیم آل خلیفه همه خط قرمزها را زیر پا گذاشته است، زیرا زنان در زندانها و حتی در خانه های خود در معرض تعرض هستند و رژیم با انواع سلاحهای ممنوعه در سایه سکوت سازمان ملل متحد و شورای امنیت و کشورهای غربی به جنایات خود ادامه می دهد.

ائتلاف چهارده فوریه بیان کرد: جهانیان به خوبی مشاهده کردند که جوانان ما چگونه آسمان بحرین را سیاه کردند تا طبل رسوایی رژیم آشکار شود و آل خلیفه باید بداند که جوانان بحرینی دست از مبارزات خود بر نمی دارند.