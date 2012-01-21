400 غرفه برای برگزاری نمایشگاه کتاب مازندران تدارک دیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی ظهرشنبه در دیدار اعضای ستاد برگزاری نمایشگاه کتاب مازندران با نماینده ولی فقیه در مازندران اظهار داشت: نمایشگاه کتاب هشت بهمن ماه امسال آغاز و تا چهاردهم بهمن ماه ادامه دارد.

وی افزود: جایگاه کتاب رفیع است و قلم یک شخص عالم برکتش بالاتر از خون شهداست.

ابراهیمی گفت: مازندران از جایگاه عرضه خدمات فرهنگی هنری و علمی درکشور برخوردار نیست.

وی بیان داشت: تدارک 400 غرفه و دعوت از35 ناشر از خارج استان و29 ناشر استانی و اختصاص چهار غرفه به کتاب حوزوی از برنامه های نمایشگاه بزرگ کتاب مازندران است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، به استقبال 500 هزار نفری بازدیدکنندگان از نمایشگاه سال گذشته اشاره کرد و افزود: حدود یک میلیارد تومان فروش کتاب را در نمایشگاه سال گذشته داشتیم.

وی افزود: با برگزاری این گونه نمایشگاهها می توان تراوشات علمی و تلاش اندیشمندان را درک کرد.

ابراهیمی افزود:غرفه بیداری اسلامی،غرفه ویژه ناشران، رونمایی ازکتاب فرهنگ بومی، غزفه جنگ نرم، مسابقه نقاشی کودکان، جشنواره امام رضا،غرفه عفاف و حجاب، اجرای گروه نمایشی و تئاتر از برنامه های این نمایشگاه است.